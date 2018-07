Bezpečnější překážky? Pardubičtí zvažují nákup, zkusí využít evropské dotace

Dostihový spolek v Pardubicích chce pořídit za 35 miliónů korun bezpečnější překážky pro závody steeplechase. Mají deformační zóny, které zabrání vážným úrazům jezdců i koní. Protože jsou velmi nákladné, z vlastního rozpočtu je spolek nepořídí. ČTK to řekl místopředseda a výkonný ředitel spolku Martin Korba.

"Máme připravený projekt. Protože jsme závodiště, které se v rámci Crystal Cupu účastní mistrovství Evropy, rádi bychom zkusili možnost využít evropské dotace," řekl Korba.

Nové překážky by se podle všeho nijak netýkaly Velké pardubické, která patři mezi tzv. steeplechase cross country i s netradičními překážkami, které jí dodávají jedinečný rozměr.

Pro klasické překážkové dostihy by závodiště potřebovalo devět nových překážek. Jsou plastové, měkčí a déle vydrží. Jednu již od irského výrobce testuje. V Česku zatím nejsou, běžné jsou naopak v Irsku, Anglii, Austrálii a ve Francii, řekl Korba.

"Jednu jsme si koupili, abychom si ověřili její kvality a životnost. Jednu má na tréninky ještě Pepa Váňa. Opravdu nic lepšího není. Když kůň narazí do překážky, deformační zóny jsou konstruované tak, že koně i jezdce naráz katapultuje na jinou stranu a hrozí minimální riziko, že kůň jezdce zalehne," řekl Korba.

Díky tomu, že v Austrálii již závodiště disponují bezpečnými překážkami, po několika letech tam opět povolili běhat steeplechase. Korba věří, že i díky tomu bude pardubické závodiště pro účastníky atraktivnější.

"Před Velkou pardubickou se jede klasická steeplechase, věřím tomu, že by měla i větší zahraniční účast, že by to při rozhodování majitelů zahraničních stájí hrálo roli," řekl Korba.

Dostihové závodiště zahajuje sezónu vždy v květnu. Pro letošek má naplánováno devět dostihových dní. Vrcholem sezony je Velká pardubická, 128. ročník se poběží 14. října. Dostihy se v Pardubicích konají pravidelně od roku 1856, kdy vznikla první dráha. První Velká pardubická se uskutečnila v roce 1874.