Šok! Česká rychlobruslařka končí. Kvůli trenérovi

Erbanová, taktéž medailistka z mistrovství světa a Evropy, před pouhými dvěma týdny oznámila zásadní změnu. Neměla už se dál připravovat v Nizozemsku s tamními špičkovými závodníky, ale plány spojovala s polskou reprezentací. Po pár dnech se ale rozhodla skončit.

"Jsem připravená závodit a šířit slávu své země jediným způsobem, který umím. Nejsem však už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům," uvedla Erbanová v obšírném vyjádření, v němž shrnula celou svoji kariéru.

Vyjádření trenéra Petra Nováka: „Jsem velmi překvapený tím, že se Karolína Erbanová rozhodla ukončit profesionální kariéru. Netušil jsem o tom. Jsem právě se svým týmem na soustředění v Itálii, volali mi to známí a od nich jsem se také zprostředkovaně dozvěděl o důvodech, o nichž uvádí, že stály za jejím koncem. Nemám teď dostatek informací, takže bych k celé věci nechtěl nic říkat. Až se seznámím se vším, co Karolína prohlásila, vyjádřím se víc.“

Rodačka z Vrchlabí se rychlobruslení věnovala od roku 2006, kdy začala trénovat právě pod Novákovým vedením. V roce 2014 však od českého kouče přesídlila do Nizozemska, kde se připravovala hlavně se sprintery v týmech Continu a Afterpay. Už tehdy to mezi oběma občas zjevně zajiskřilo, obě strany pak alespoň zčásti tlumily emoce a ve zjevně konfliktní situaci to vyústilo poté, co oznámila, že míří do Polska. Vše ve fázi na pohled klidné závěrečné části předsezónní přípravy.

https://www.facebook.com/KarolinaErbanova.cz/posts/10156073840572424

"Bohužel jsem byla z klidu jako už mnohokrát rychle vyvedena. Český reprezentační trenér Petr Novák zpochybnil v médiích úroveň polského týmu a kvality jeho trenéra. Také vyjádřil názor, že jsem pomalá," uvedla zjevně naštvaně.

Dále se jí nelíbilo Novákovo vyjádření, že o jejím nástupu do nového týmu jej nedostatečně informovala. "Tuto lživou podpásovku jsem inkasovala ve vrcholné fázi předsezónní přípravy. V době, kdy se sportovec soustředí na výkonnost, je v extrémním tréninkovém zatížení a je nezbytné, aby se mu plně věnoval. Nejsem už ani překvapená," napsala s odkazem na dění v minulých letech. "Letos už říkám dost," sdělila s tím, že míra její ochoty k podřízení se těmto skutečnostem byla překonána.

Vyjádření Českého olympijského výboru: "Český olympijský výbor dnes obdržel oficiální stanovisko Karolíny Erbanové k ukončení její kariéry. Je nám velmi líto, že se bronzová olympijská medailistka z Pchjongčchangu rozhodla ukončit kariéru v pouhých 25 letech. Její rozhodnutí musíme respektovat, nicméně doufáme, že není definitivní a že Karolínu uvidíme závodit i na dalších zimních olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu. Děkujeme jí za všechny dosavadní sportovní úspěchy a za vše, co sportovní kariéře obětovala.“

"Ačkoli jsem v tu chvíli byla na důležitém soustředění v Minsku, bylo mi jasné, že už musím přijmout nějaké řešení. Přiletěla jsem tedy domů a přemýšlela jak dál," uvedla dále s tím, že pro případ pokračování v kariéře se jí nabízely dvě možnosti.

"Zaprvé: pokračovat tak jako dosud. To mi přijde lidsky nedobré. Zadruhé: stát se občanem jiné země a bruslit za ni. To mi nevyhovuje. Snažím se žít tak, abych mohla být hrdá na to, co dělám. Ale stejně potřebuju být hrdá i na to, co nedělám. Nemůžu ze svých principů ustoupit jenom proto, že se mi teď nehodí. Proto jsem zvolila poslední možnost, která se ještě nabízí. Přestanu se toho všeho účastnit," pokračovala.

Je to definitivní? Podle vyjádření to vypadá, že ano. V pětadvaceti letech má ovšem dostatek času na přehodnocení situace.

"Víc se k celé záležitosti vyjadřovat nebudu a děkuji všem, že to budou respektovat," naznačila, že v tuto chvíli je to pro ni uzavřená kapitola.