Cesta samuraje. Ondra už drtí na Tokio i nenáviděný lezecký sprint

České lezecké eso se intenzivně připravuje na zářijové mistrovství světa v Innsbrucku přímo v Rakousku a jeden z Ondrových sponzorů trénink zdokumentoval ve videu s příznačným názvem Cesta do Tokia. Brněnský rodák si totiž kromě svých tradičních disciplín - lezení na obtížnost a boulderingu - naordinoval i trénink lezení na rychlost, kterému se nikdy během své kariéry nevěnoval.

„Je to osobní výzva. Poprvé v životě musím trénovat něco, co nenávidím," říká otevřeně Ondra po stěnou posetou obřími chyty pro lezecké sprintery.

Místo bojkotu smíření a trénink

Sportovní lezci se při olympijské premiéře budou muset popasovat se soutěžním formátem, který běžně vůbec neabsolvují. Jednotlivé disciplíny totiž mají své specialisty a už fakt, že Ondra patří mezi světovou elitu v obtížnosti a zároveň boulderingu, je ojedinělý. Rychlost je pak zcela samostatnou disciplínou pro závodníky s odlišným somatotypem.

Tradiční varianta soutěží se šesti sadami medailí (3 disciplíny v mužské a ženské kategorii) ale byla pro Mezinárodní olympijský výbor nepřijatelná. A i ti nejlepší lezci, Ondru nevyjímaje, kteří zprvu nešetřili kritikou a naznačovali možný bojkot her, nakonec přijali předepsaný formát jako nutné zlo. „Musel jsem přijmout fakt, že rychlost bude na olympiádě, a začít se na ni aspoň trochu připravovat. Doufám, že to bude aspoň trochu zábava. To by mi mohlo pomoct, abych se i v téhle disciplíně zlepšil," dodává brněnský rodák.

Zkompletuje hattrick?

Ondra platí už dlouhé roky za jednoho z nejlepších, či spíš toho nejlepšího spotovního lezce na světě. Nikdo další se nemůže pochlubit tak bohatým výčtem přelezů těch nejtěžších cest a český fenomén navíc loni jako první vytyčil a úspěšně zdolal skalní linii v dosud neotevřené obtížnosti 9c. Mimo to má český závodník ve sbírce dva tituly mistra světa v lezení na obtížnost z let 2014 a 2016 a letos bude útočit na zlatý hattrick, v roce 2014 navíc získal na MS i zlato v boulderingu a před dvěma lety byl stříbrný.

Mistrovství světa sportovních lezců v Innsbrucku je na programu od 6. do 16. září. Olympijské soutěže v Tokiu proběhnou během poslední týdne her od 4. do 7. srpna 2020.