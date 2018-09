Debutantka Kučerová je v osmifinále ME ve stolním tenisu

Stolní tenistka Aneta Kučerová postoupila při své premiérové účasti na mistrovství Evropy do osmifinále. V druhém kole dnes udolala v sedmisetové bitvě Srbku Izabelu Lupuleskuovou. Její další soupeřkou bude Ukrajinka Margaryta Pesocká, vicemistryně Evropy z roku 2009.

Šestadvacetiletá Kučerová zůstává poslední českou reprezentantkou ve hře. Už vítězstvím nad Švýcarkou Rachel Moretovou v prvním kole dosáhla největšího úspěchu kariéry a dnes svůj výsledek ještě vylepšila.

V utkání s Lupuleskuovou vyhrála úvodní dva sety, další tři sady získala soupeřka. Česká stolní tenistka pak kontrovala výhrou 11:5 v šestém setu a rozhodující sadu pro sebe rozhodla nejtěsnějším poměrem 11:9.

"Nádhera, je to prostě neuvěřitelné. Měla jsem super začátek. Hodně důležité bylo, že jsem ve druhém setu vyhrála koncovku. Pak jsem se možná trochu uspokojila, každopádně soupeřka změnila taktiku a mně úplně odešla hlava. Těžko jsem se vracela zpátky do zápasu. Ale povedlo se," řekla Kučerová webu ping-pong.cz.

V rozhodujícím sedmém setu prohrávala 0:4 a 1:5. "Za normálních okolností už bych někde v hlavě zápas vzdávala, ale tady to prostě nejde. Říkala jsem si, že tohle je možná poslední set na turnaji, tak s tím zkusím něco udělat. Bojovala jsem o každý míček. Psychika hrála svoji roli určitě i u soupeřky, ale postupně jsem dotahovala a nakonec mi moc pomohl oddechový čas, který vzal srbský trenér za stavu 8:6 pro Lupuleskuovou. Tohle jsem moc nepochopila, ale říkám, mně to pomohlo. Pak jsem zahrála čtyři fantastické balony a vyhrála," radovala se česká hráčka, která si na večer naplánovala za odměnu koupel v moři.

"A pak se připravíme na Pesockou. Možná jsem s ní někdy v minulosti hrála, ale nevím, co od zápasu čekat. Moc se na to těším, hrát na šampionátu ještě v sobotu, to je opravdu fantazie," prohlásila Kučerová.

Ve druhém kole vypadly poslední dvě české zástupkyně ve čtyřhře. Sen o medaili se nesplní Haně Matelové se Slovenkou Barborou Balážovou, jež pomýšlely na cenný kov po dvou čtvrtfinálových účastech na minulých ME. Dnes ale prohrály 1:4 s rakousko-ruským párem Sofia Polcanovová, Jana Noskovová.

Matelovou mrzelo, že nedokázaly využít v druhém setu za stavu 10:8 dva setboly a ztratily ho 10:12. "Kdybychom ten set vyhrály, možná bychom se chytily na stranu, která nám neseděla. Vlastně jsme tři sety prohrály v rozestavení, kdy Noskovová hrála na mne. Tohle nám vůbec nesedělo. Soupeřky hrály po celý zápas velmi dobře takticky," řekla česká jednička

Výsledkově blíž byly postupu Dana Čechová s nizozemskou spoluhráčkou Britt Eerlandovou. Proti mistryním Evropy z roku 2013 Sabine Winterové a Petrisse Soljaové vedly 2:1 na sety, ale zbylé tři sady patřily německým favoritkám. "Je to celkem jednoduché, Soljaová nezkazila za celý zápas snad jediný balon. Hrála skvěle, umí to podržet, připinknout, bloknout nebo dobře umístit. Právě ona usměrňovala Sabinu, aby tolik nebláznila. A naopak rozehraje míček tak, aby připravila Sabine pozici pro její tvrdé údery. Proti tomu jsme prostě nenašly zbraň," uvedla Čechová.