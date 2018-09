Bronzový úspěch. Brněnští squashisté se vracejí z ME týmů s medailí

Brněnští se vytáhli v souboji o třetí místo, kdy porazili favorizovaný švýcarský tým Sihltal a vylepšili tak své páté místo z roku 2015. „Je to náš největší klubový úspěch, moc si to užíváme," prohlásil Daniel Mekbib, který dokázal přehrát Nicolase Müllera, 18. hráče světového žebříčku PSA. Bronzový tým dále tvořili Martin Švec, Michal Jadrníček, Matej Hrnčiřík a Ondřej Uherka.

Viktorie Sportprofit Brno vyhrála základní skupinu, následně přešla přes SRC Vaduz, v semifinále však nestačila pozdějšího vítěze z Německa. Do boje o třetí místo pak vstoupila v roli outsiderů. Jenže když Mekbib porazil osmnáctého hráče světa Müllera, začalo se rodit překvapení. Zápas skončil 2:2, Viktorie zvítězila díky vyššímu počtu získaných setů a mohla se radovat z bronzových medailí z evropského šampionátu.

Titul mistrů Evropy získal německý tým Paderborner SC, v jehož barvách nastoupil i talentovaný český squashista Viktor Byrtus. Nejen, že dokázal svému týmu pomoci v cestě do finále, ale v něm přidal rozhodující bod, když za stavu 1:2 na zápasy nastupoval ke svému střetnutí proti Jacku Turneyovi z anglického celku Edgbaston Priory Club a musel vyhrát nejlépe 3:0 na sety. To se mu nakonec povedlo. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který na ME v jakékoliv kategorii získal zlatou medaili.