Krpálek triumfoval v Cancúnu a má do sbírky další zlato

Paráda! Judista Lukáš Krpálek triumfoval na Grand Prix v Cancúnu a připsal si už osmnáctou zlatou medaili v seniorských kategoriích na mezinárodních turnajích. Zároveň napravil bodovou ztrátu z nedávného mistrovství světa, kde skončil bez medaile. Do světového žebříčku a olympijské kvalifikace si v Mexiku připsal 700 bodů, jen o dva méně než za páté místo v Baku.

V Cancúnu uspěl také David Pulkrábek, který už v pátek vybojoval bronz ve váze do 60 kilogramů. Po medaili sahal i ve váze do 90 kilogramů David Klammert, který došel až do semifinále, následně ale dvakrát těsně prohrál a skončil pátý.

Krpálek byl ve váze nad 100 kilogramů jako aktuální světová dvojka prvním nasazeným judistou a roli favorita beze zbytku potvrdil. Nejprve za 32 sekund porazil na ippon Rumuna Mirceu Croitorua, následně slavil za 97 sekund výhru nad Rakušanem Danielem Allerstorferem.

Až v semifinále se nadřel s Rusem Tamerlanem Bašajevem, kterého udolal až v prodloužení. Ještě těžší zápas ho čekal ve finále proti Kubánci Andymu Grandovi. Soupeř vedl na wazari, ale olympijský vítěz z Ria vyrovnal a v prodloužení zápas rozhodl ipponem.