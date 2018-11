Obří tělo v problémech. Ikona kulturistiky možná nebude chodit

Legenda, ikona. Kulturista Ronnie Coleman je osminásobným vítězem Mr. Olympia. Co je pro většinu sportovců turnaj pod pěti kruhy, to je pro vyznavače svalů klání Joe Weidera, které se těší nejvyšší pozornosti v komunitě kulturistů. Američan měl před lety v objemu až 150 kilo, dnes má ale čtyřiapadesátiletý muž zdravotní problémy, bojí se, že nebude chodit. Svoji roli hrají i jeho předešlá léta a nadměrná zátěž, kterou tělu vystavoval. Nyní má sebou už deset operačních zákroků.

Naposledy se podrobil operaci, kdy mu lékaři vyměnili deset šroubů v oblasti bederní páteře. Část starých šroubů nevydržela, musela tedy přijít výměna. „Nevím, jestli se to někdy stane (chůze), protože mám hodně poškozené tělo ze všech těchto operací," řekl v rozhovoru pro Muscle Development.

„Hodně to má co do činění s tím, jak dopadly poslední tři operace. Výsledek byl opravdu špatný a poškodil mé tělo, takže nevím, jestli budu schopen chodit," cituje Colemana dále server ladbible.com.

Coleman proslul jako policista, který se pomalu nevešel do uniformy. První profesionální soutěž vyhrál v roce 1995. O tři roky poději slavil titul na Mr. Olympia. První z osmi, kdy kraloval. Při výšce 180 centimetrů vážil na podiu až 140 kilo.

Jenže doba největší slávy je pryč. „Každá operace, kterou jsem podstoupil, stála až 500 000 dolarů, takže za poslední tři operace jsem zaplatil téměř 2 miliony dolarů."

I přes tyto problémy Coleman nelituje let minulých, které strávil v posilovně, zvedal tuny železa a jeho tělo narostlo do obřích rozměrů.

„Trénink je můj život, můj koníček, to je to, čím jsem, a to mě reprezentuje. Kdyby to byl můj poslední trénink a už jsem nikdy znovu nemohl trénovat, protože Bůh mě zavolal domů, můžu říct, že můj život byl naplněn," řekl před dvěma lety.