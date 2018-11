Squashisté shánějí finance na olympijskou kampaň

Squash dlouhodobě a zatím neúspěšně usiluje o zařazení do olympijského programu. Nyní se raketový sport snaží cílit na hry 2024 v Paříži a Česká asociace squashe (ČASQ) dnes rozjela crowdfundingový projekt s cílem vybrat sto čtyřicet tisíc korun na pomoc kampani Světové squashové federace.

Squash se ucházel o hry pod pěti kruhy neúspěšně už třikrát, pro Tokio 2020 mu nepomohla ani podpora tenisové hvězdy Rogera Federera. "Pokaždé nám účast jen o kousek unikla. To už nechceme opakovat, a tak mobilizujeme veškeré síly. Vyzvali jsme veřejnost a všechny fanoušky squashe v Česku, aby nám s tím pomohli," prohlásil v tiskové zprávě Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Světová squashová federace oslovila všechny členské národní federace se žádostí o mimořádný příspěvek na olympijskou kampaň. V případě české asociace se jedná o 140 tisíc korun. ČASQ ale nedisponuje rozpočtem, aby mohla částku uvolnit a neomezila finanční podporu talentované mládeže nebo reprezentace.

Proto se vedení rozhodlo oslovit prostřednictvím portálu Startovače sportovní veřejnost se žádostí o příspěvek pod názvem "Protlačme společně squash na olympiádu".

"Účastnit se olympijských her je snem nejlepších světových hráčů. Zároveň věříme, že by současná mladá generace českých squashistů mohla místo vybojovat. Letos jsme získali bronz na světovém šampionátu juniorských týmů," uvedl Cvikl.

Podle nových pravidel může pořádající město rozhodnout o zařazení nového sportu do programu olympijských her. Současným předsedou mezinárodní squashové asociace je Francouz Jacques Fontaine a francouzští squashisté v čele s Gregorym Gaultierem patří ke světové elitě. "Je to šance, která už se nemusí opakovat. Rozhodně nemáme nic jistého, ale nechceme nic podcenit," dodal Cvikl.