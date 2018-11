„Letos jsme měli delší pauzu před začátkem přípravy než v minulosti hlavně proto, abych se doléčila. Když jsem šla začátkem října v Inzellu poprvé na led, měla jsem z něj hrůzu. Bála jsem se, co to udělá, až budu záda zatěžovat v podřepu a předklonu. Nechtělo se mi na něj ani vstoupit, aby se problémy nevrátily. Nic takového se ale nestalo. Záda jsou v pohodě, a dokonce i bolest úponu v koleně, kterou jsem cítila hlavně při pětistovce, odezněla. Doufám, že to vydrží," přála si před startem sezony, kterou odstartuje na konci týdne úvodní podnik Světového poháru v japonském Obihiru.

Na rovinu však přiznala, že forma není v této době optimální... „Zatím není taková, jako v jiných letech touto dobou. Postupně by měla gradovat. Hlavním cílem této sezony je únorové mistrovství světa na jednotlivých tratích, které se jede v Inzellu, a také lednové mistrovství Evropy ve čtyřboji, které hostí Collalbo na otevřené dráze, tam to znám velmi dobře. Na oba šampionáty se ale musím nejprve kvalifikovat."

Trenér Petr Novák ale řekl, že je zase tam, jako před zdravotními problémy, a bude bojovat o medaile i atakovat světové rekordy. Vycházel z toho, že jeho svěřenkyně si v Inzellu na závodech v rámci přípravy zajela na tři kilometry nejlepší čas na evropských oválech. „Trenér vždycky slibuje medaile a já mu pokaždé říkám, ať obuje brusle a jde mi to ukázat," pravila se smíchem. „Do závodů Světového poháru půjdu prakticky z plného tréninku. Musím makat pořád naplno, abych měla sílu na nejdůležitější závody. Nevím, co to se mnou udělá," dodala.

Wüstovou už v říjnu porazila

Jedno plus už má Sáblíková za sebou, v Inzellu v přímém souboji porazila svoji největší soupeřku Ireen Wüstovou, která na konci minulé sezony oznámila konec kariéry, ale vrátila se. „Něco jiného je porazit ji v přímém souboji a něco jiného sledovat časy, kterých dosáhla na jiných závodech, a to platí nejen o ní, ale i o ostatních závodnicích. Výborně jezdí třeba Antoinette de Jongová. Na trojku zajela dokonce skvělý čas 4:01 minuty. Nikdo silný ze špičky neubyl, všechny závodnice z první desítky jedou výborně, a ještě se do ní tlačí nové. Vzhledem k tomu, že se změnilo bodování, rozdíly za umístění nejsou tak velké, šance se otevírají pro více závodnic. Obdivuji svoji kamarádku Claudii Pechsteinovou, která je také v dobré formě, a to jí bude v únoru sedmačtyřicet, chce i na olympiádu v Pekingu 2022. Ta bude jezdit ještě potom, co já skončím," pravila Sáblíková.

Z pohledu kvalifikace na mistrovství světa bude klíčový už první závod právě v Obihiru. „Rozhodovat o kvalifikaci budou body a dosažené časy. Vzhledem k tomu, že druhý závod Světového poháru v Japonsku se jede na otevřeném oválu, kde jsou časy vždy pomalejší než v hale, bude hodně důležitý už start v Obihiru. Do konce roku se jede jediná pětka v polském Tomašově. Opravdu nebude jednoduché se kvalifikovat," zdůraznila Martina Sáblíková.