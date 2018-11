Český squashista Mekbib bude na Czech Open útočit

Squashista Daniel Mekbib patří k hlavním favoritům mezinárodního turnaje Czech Open, který se hraje v pražském areálu Hamr v Záběhlicích. Prvním nasazeným je Kanaďan David Baillargeon, do turnaje se zapojí celkem deset českých hráčů. „Těším se na to. Doma chci vyhrát a za tím si půjdu," prohlásil Mekbib. Finále je na programu v pátek od 19:00.

Prožívá skvělý rok, ve kterém má za sebou mnoho úspěchů. Daniel Mekbib v letošním roce poprvé vyhrál republikové mistrovství a dvakrát triumfoval na zahraničních turnajích PSA. Shodou okolností se oba uskutečnily v Kanadě, v únoru zvítězil v Torontu a v říjnu v Niagara on the Lake. K tomu všemu se jako druhý český hráč dostal do první světové stovky. „Ale ambice mám vyšší. Rád bych byl v první padesátce a vyhrál ještě několik zahraničních turnajů," naznačil ambice Mekbib, který je hlavní domácí hvězdou turnaje Czech Open.

Jeho největším soupeřem je Kanaďan David Baillargeon, který je na stém místě žebříčku PSA. To Mekbib zatím drží 93. pozici. „Vím, že ho už porazil také Martin Švec, můj kolega z brněnské Viktorie. Věřím si," dodal Mekbib, fanoušek basketbalové NBA a LeBrona Jamese. Kromě něj se na turnaji představí dalších osm českých hráčů - Jakub Solnický, David Zeman, Viktor Byrtus, Ondřej Vorlíček, Vojtěch Ryba, Benjamin Bergel, Marek Panáček, Lukáš Jelínek a po odhlášení Portugalce Pinta i Jaroslav Čech.

Všichni se ukážou na Czech Open v prvním kole. „Myslím, že v hlavní soutěži zahraničního turnaje PSA jsme nikdy neměli takové zastoupení. Největším favoritem je pro mě Mekbib," poznamenal Tomáš Fořter, hlavní organizátor a generální sekretář České asociace squashe.