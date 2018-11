Co bude s Velkou pardubickou? Po čtvrtstoletí odchází sponzor!

"Máme několik variant, ale dohodnuto ještě nic není, protože ta informace je čerstvá," řekla ČTK ohledně jednání Kateřina Anna Nohavová, PR manažerka Dostihového spolku, který je pořadatelem Velké pardubické od roku 1993.

Podle ředitele Dostihového spolku Martina Korby byla finanční účast České pojišťovny na Velké pardubické zásadní, sponzor podporoval i kvalifikační dostihy. "V tuto chvíli už probíhají jednání s potenciálními partnery, další s majoritním vlastníkem Dostihového spolku, městem Pardubice. Dostihová sezona 2019 není ohrožena," řekl ČTK Korba.

Podle něj by Pardubice mohly spolku poskytnout například bezúročný úvěr. Závodiště by se do budoucna mohlo více zaměřit i na olympijské sporty, například parkurové skákání a všestrannost. "Vnímáme to jako velkou šanci pro další rozvoj," uvedl Korba.

Česká pojišťovna byla poprvé generálním partnerem Velké pardubické v roce 1991 a tehdy měl dostih dotaci půl milionu korun. Vrátila se v roce 1995, kdy už dotace byla 1,8 milionu, a vydržela v hlavní roli do letoška. Dotace se vyšplhala až na 4,8 milionu korun, přičemž na pět milionů ji od roku 2013 dorovnával pořadatel.

"Čtvrtstoletí spolupráce je příležitostí ke zhodnocení dlouholetého partnerství a k rekapitulaci všeho, co jsme za tu dobu společně dokázali. Je rovněž momentem, kdy jsme se rozhodli odstoupit z pozice generálního partnera," uvedl v tiskové zprávě Radek Moc, člen nejvyššího vedení České pojišťovny zodpovědný za sponzoring.

Z dostihového sportu ale Česká pojišťovna neodchází úplně. "S Dostihovým spolkem budeme jednat o možnostech jiné spolupráce," řekl Moc.

"Děkujeme České pojišťovně za těch pětadvacet let podpory dostihového sportu v Pardubicích. Nyní nastal čas jít dál. Těšíme se na nového generálního partnera, který se chopí příležitosti spojit své jméno s tímto fenoménem a zároveň nejstarším sportovním podnikem s obrovskou popularitou," prohlásil Korba.

Rekordmanem Velké pardubické je s osmi vítězstvími žokej Josef Váňa starší. V posledních letech kraluje Jan Faltejsek, který letos projel cílem první už popáté za sedm let.