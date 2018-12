Olympijského vítěze podpoří i na parketu. Pošlu aspoň čtyři hlasy, slibuje jeho nástupce

V sobotu večer si moderní pětibojař Jan Kuf sedne k televizi a podívá se, jak jeho dlouholetý parťák David Svoboda bojuje o další triumf, tentokrát v taneční soutěži StarDance. „Jsem na něj zvědavý, bude to mít těžké. Ale určitě mu nějaký hlas pošlu. Aspoň čtyři,“ usmívá se Kuf.

U olympijského vítěze z Londýna přitom výraznější taneční vlohy nepozoroval. „Když jsme zašli na večírek po závodě, spíš jsme stáli u stolu, než že bychom byli v centru parketu. Ale já věděl, že se to David naučí, je pohybově zdatný,“ říká Kuf, jenž je po Svobodově konci kariéry českou jedničkou, což stvrdil čtvrtým triumfem v anketě Pětibojař roku.

Však na letošním mistrovství světa v Mexiku skončil čtvrtý, jen kousek od stupňů. „Tak z 20 procent jsem byl malinko smutný, že jsem neudržel medailovou pozici, ale z 80 procent nadšený, protože předtím jsem byl dost času zraněný a nevěděl, jestli zvládnu konkurovat světu v té nadmořské výšce,“ hodnotil vystoupení ve zhruba 2300 metrech nad mořem.

Příští rok se bude o tituly bojovat mnohem blíž, v Budapešti. „Hlavně rodiče jsou rádi, že to budou mít kousek," hlásí 27letý Kuf. Neméně důležitý bude evropský šampionát v britském Bathu, odkud se kvalifikuje nejvíc závodníků na OH do Tokia, hned osm.

„Také je v Evropě největší konkurence. A i kdybych se kvalifikoval, neznamená to, že pojedu," připomíná, že za každou zemi můžou startovat na hrách jen dva závodníci. A i bez Svobody bude v Česku dost adeptů: mladíci Martin Vlach a Marek Grycz, Ondřej Polívka, Martin Bilko...

Snahy, aby pětibojařům do programu her přibyla smíšená štafeta, neuspěly. „Škoda, docela nám jdou,“ připomněl Kuf letošní vítězství v závodě SP s Eliškou Přibylovou či světový titul s Natálií Dianovou, které se v pátek narodila dcera Sára. „Ale několikrát se vedly i debaty, jestli pětiboj z her nevypadne úplně, tak jsem hlavně rád, že jsme zůstali,“ přiznává.

Příští rok dostane šanci se představit v kompletním spektru disciplín i českým fanouškům, po jedenácti letech se v květnu do Kladna vrátí Světový pohár. „V roce 2008 jsem tam závodil jako dítě, které začínalo s pětibojem. Tak jsem moc rád, že to zažiju znova,“ dodává.