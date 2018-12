Kellnerová a Opatrný jsou na týmové soupisce pro pražský závod

Čeští parkuroví jezdci Anna Kellnerová a Aleš Opatrný jsou na soupisce Prague Lions pro Prague Playoffs, které se uskuteční od čtvrtka do neděle v O2 Areně. Novinářům to dnes řekla sportovní ředitelka závodu Klára Damborská. Vedle nich jsou v sestavě Niels Bruynseels a Peder Fredricson, ale složení týmu se ještě dnes může změnit. Do každého kola nastoupí tři ze čtyř nominovaných jezdců.

Alespoň jeden z českých reprezentantů by tak měl závodit ve čtvrtečním čtvrtfinále. To se uskuteční na kolbišti, na kterém už dnes ležel speciální povrch. "Vrstva písku je nějakých 16 až 17 centimetrů. Byla jsem se podívat, jak sem najíždějí kamiony. Je to skutečně impozantní, když sem vjíždí obrovský kamion plný písku a textilie a vysypávají to tady," popisovala Damborská přípravu plochy.

Pražští pořadatelé využívají směs, která byla nasazena při závodech v Berlíně a Lipsku. Přidali do ní ale zhruba tři kamiony světlejšího písku, protože zakladateli seriálu Global Champions Janu Topsovi se zdál být povrch pro halu příliš tmavý.

"Ono je to pravda, protože na venkovním světle to vypadá jinak než v hale. Abychom nemuseli brát nový povrch a vzali bychom ten prověřený a ten, co je nejblíž, tak se vymyslelo, že vrchní tři centimetry nahradíme světlejším pískem. To se promíchalo s tou původní vrstvou a skutečně ten povrch je světlejší," uvedla Damborská.

Povrch se ve dvouhodinových intervalech kropí a válcuje, zarovnává se laserem. Ve středu odpoledne na něm začnou trénovat koně. "Tam bude mít každý jezdec jednu minutu, aby si jezdil v aréně a mohl si skočit tréninkové skoky," řekla Damborská.

Na nový prostor si budou moci koně zvykat i v před závodním programem v dalších dnech. "Mohou ve čtvrtek dopoledne jezdit tady v aréně, která bude prázdná. Každý den ráno pro ně bude hala otevřená pro takzvanou drezurní práci, kdy si tady ti koně pojezdí," dodala.

Dnes ráno pořadatelé dokončili druhý stan se stájemi a do areálu začali najíždět první koně. Nepřetržitě je jim přístupné opracoviště u stájí. Zatím není hotový tunel, kterým budou přicházet k hale. "Ještě potřebujeme mít tu cestu volnou pro kamiony. Přijede nám sem kamion s překážkami nebo s květinovou výzdobou," vysvětlila Damborská, proč se bude tunel dokončovat až dnes v noci.

Sportovní ředitel Global Champions Tour Marco Danese byl z pražské haly nadšený. "Byli jsme tady před pár měsíci na návštěvě a opravdu se nám ta hala líbí," pochvaloval si. Českou metropoli si pro vyvrcholení seriálu vybrali z řady důvodů. "Především máme spoustu závodů v evropských metropolích, máme Londýn, Řím, Monako, Berlín. Myslím, že Praha je jedno z nejkrásnějších měst v Evropě, takže je dokonalá pro náš seriál. Dalším důvodem je, že jezdecký sport se v této zemi hodně rozvíjí, takže je důležité jeho růstu pomoci kvalitními závody."

Vyřazovací formát na závěr dlouhodobé soutěže bude mít premiéru. "Myslím, že to bude zajímavé, protože všechny týmy budou každý večer začínat od nuly. Budou tři jezdci v aréně, všichni tři se budou započítávat. Myslím, že bude hodně překvapení," popisoval Danese. Neméně zajímavá podle něj bude sobotní dvoukolová individuální soutěž. "V jednotlivcích máme šestnáct jezdců a šestnáct favoritů," poznamenal.

Vstupenky na všechny čtyři závodní dny jsou stále k dispozici.