V Japonsku našla jako mladičká modelka lásku. Teď ladí kolekci pro české sportovce

Holinky v Londýně, karnevalové oblečení v Riu… „Vždy se snažíme získat přízeň domácího publika. Sám jsem byl v Japonsku několikrát a jestli je nějaký národ, kterému nerozumím, tak oni. Rozdíl mezi naší a jejich společností i vnímáním hodnot je odlišný,“ popisuje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Proto jsme při hledání brány do srdcí Japonců potřebovali někoho, kdo jim rozumí,“ vysvětluje.

Hledají i materiály

Volba padla na ilustrátorku Zuzanu Osako – ženu, která v sedmnácti letech vyrazila jako modelka do Japonska, kde strávila pět let a vdala se. Studovala japonskou malbu tuší a založila výtvarnou školu, po návratu se zabývá mj. přenesením tradic a krojů do moderního návrhářství.

„Modrotisk k nám přišel z Číny a Japonska, kde se nosí na tradičním oblečení, kimonech i šátcích,“ vysvětluje Osako.

Důležitý bude i výběr materiálu při očekávaných vedrech. „Náročné budou přechody do klimatizovaných prostor, tak budeme volit materiály, co dobře schnou a odvádějí vlhkost,“ říká Osako, která kolekci konzultovala i s některými sportovci. „Jako malá jsem dělala atletiku, takže třeba oštěpaře Víťu Veselého jsem znala,“ vypráví.