Velká smůla pro Prague Lions. Kellnerové a spol. uniklo semifinále o vlásek

Zůstalo jen u snu. Prague Lions s českými jezdci Annou Kellnerovou a Alešem Opatrným do pátečního semifinále Global Champions Prague PlayOffs v parkurovém skákání neproklouzli a v libeňské O2 areně zavládl hluboký smutek.

Do čtvrtfinále zasáhla z českého dua pouze 22letá rodačka z Prahy, kterou doplnili Belgičan Niels Bruynseels a Švéd Peder Fredricson. Dcera nejbohatšího Čecha Petra Kellnera sklidila ze slušně zaplněných ochozů mohutný aplaus a na kolbišti poté velmi statečně bojovala. V sedle desetiletého valacha Silverstona G zaváhala jen na páté překážce a s jednou chybou absolvoval svoji jízdu i Bruynseels. Dlouho měl slibně našlápnuto i třetí zástupce Pražských lvů Fredricson, jenže překážku s vyobrazenou českou vlajkou jeho kůň Hansson WL odmítl napoprvé skočit a nabral velkou časovou ztrátu. Prague Lions nakonec obsadili devátou, tedy první nepostupovou příčku.

„Mému koni se přitom stalo jen dvakrát v životě, že by zastavil před překážkou. Poprvé v září v Římě a podruhé až tady. Ale koně nejsou stroje, jen živé bytosti. To se stává," vykládal zklamaný Fredricson.

Truchlil i Opatrný, jenž pro úvodní soutěžní den vyfasoval roli náhradníka a počínání kolegů sledoval pouze z hlediště. „Jsme jeden tým. Nestartoval jsem, ale byl jsem víc nervózní, než kdybych jel, protože jsem jim strašně držel palce, abychom mohli pokračovat dál. Bohužel se to nepovedlo. Je to smůla. O jednu chybku...Ale je to sport," dodal.

Nehorázná smůla potkala New York Empire, vůbec první tým ve startovní listině. Forest Gump odmítl jezdci Davidu Willovi shodou okolností znovu překážku s českou vlajkou zdolat a celému družstvu se rázem šance na nedělní finále a zisk celkové prémie ve výši 12 milionů eur (asi 320 mil. korun) pro vítěze rozplynul už po necelé minutě!

Účast v semifinále měly už předem jistou týmy London Knights, Valkenswaard United, Miami Celtics a Rome Gladiators.