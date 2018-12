Blbý náhody se občas stávají, posteskla si Kellnerová. Lvy srazila překážka s českou vlajkou

Její obličej byl zalitý smutkem a zklamáním. Anna Kellnerová si moc přála na Global Champions Prague Playoffs 2018 proniknout se svým týmem do pátečního semifinále a vše nasvědčovalo tomu, že její sen nabere v libeňské O2 areně reálné kontury. Pak ale přišla jízda třetího zástupce Prague Lions Pedera Fredricsona, při níž kůň Hansson WL odmítl napoprvé skočit překážku s vyobrazenou českou vlajkou. Tahle chyba nakonec připravila 22letou parkurovou jezdkyni a její parťáky o postup.

Co vám blesklo hlavou, když se Fredricsonův kůň zastavil těsně před překážkou?

Bylo mi to líto, protože jak Peder říkal, tenhle kůň se zastavil před překážkou jenom dvakrát v životě. Šlo o strašnou náhodu, že se to stalo zrovna tady, protože jde opravdu o neuvěřitelného jezdce a neuvěřitelného koně. Prostě blbý náhody se občas stávají. Zklamání je velké, ale příští rok se vrátíme a bude to lepší. (úsměv)

Paradoxně šlo o překážku s vyobrazenou českou vlajkou, na níž hned v úvodu zcela vyhořel Forest Gump s Davidem Willem v sedle. Celý tým New York Empire byl poté diskvalifikovaný...

Stane se. Byla to výrazná překážka, kůň se jí lekl.

Jaký to pak byl pak pocit, když jste jen už bezmocně čekala, jestli někdo z ostatních soupeřů nezkazí?

Je to taková tupá nervozita. Nic s tím neuděláte, ale čekáte, jak se to celé vyvrbí.

Pořád jste věřila, že semifinále Pražským lvům přece jen klapne?

Je důležité doufat vždycky. Takže jsem stále doufala...

Nakonec to nevyšlo, vám se ale jízda docela povedla. Jaké to bylo, když jste před domácími diváky vstupovala na kolbiště?

Byla jsem samozřejmě nervózní, ale fanoušci mě podpořili, což mi dodalo odvahu. Mohla jsem vystartovat a dojet až do konce.

Vnímala jste nervozitu i během jízdy?

Ne, to už musí člověk hodit za hlavu. Pravděpodobně by pak přišlo i víc chyb.

Jedna chybička přišla, Silverstone udělal takový malý úskok do strany. Co se tam stalo?

Ani nevím, že skočil do strany, to jsem nezaregistrovala. Ale přišla jsem trochu na bližší distanci, než jsem chtěla. Ideální distance tedy nebyla taková a tím pádem udělali chybu.

Jedna shozená překážka, berete to jako dobrý výsledek?

Samozřejmě že bych chtěla jít čistě, ale jedna shozená překážka na téhle úrovni není žádná katastrofa. Byla bych radši samozřejmě za nulu, ale jsem ráda, že jsme to takhle doskákali a že mě Silverstone podržel po zbytku parkuru.