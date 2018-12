WADA se v pondělí dostane k záznamům z moskevské laboratoře

Světová antidopingová agentura WADA získá v pondělí přístup do moskevské laboratoře, kde by se její delegace měla dostat i k původním záznamům o prováděných testech sportovců. Oznámili to zástupci WADA. Informace ze systému LIMS by měly přispět k objasnění rozsahu státem podporovaného systematického dopingu v ruském sportu.