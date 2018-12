Dřív byli rádi za postup, teď Češi prohání elitu

I díky zisku špičkového materiálu se od začátku sezony pilot Dominik Dvořák pohybuje v popředí Světového poháru. Tři roky starý dvojbob a nový čtyřbob dovoluje Čechům nahlédnout do nejužší špičky a prohánět mnohem známější protivníky.

S každým závodem navíc Dvořák zlepšuje dosavadní historické maximum. První úspěchy přišly v závodech SP v Siguldě (4. a 6. místo v závodech dvojbobů), skvělý start do sezony pak předvedli Češi v prvním měření sil čtyřbobů v německém Winterbergu, kde dojeli na 7. a 8. místě.

„Ještě loni jsme byli rádi za postup do druhého kola. Byl to boj," vzpomíná Dvořák. „Letos je to úplně o něčem jiném. Z elity chyběli jen Kanaďané, jinak porážíme silné soupeře," přitakává další člen bobového týmu Jan Šindelář.

Češi jako jediní ze světové špičky nedisponují vlastní bobovou drahou a za tréninky musí dojíždět. Letos byli poprvé na tréninkovém kempu za velkou louží a hned se blýskli bronzem i vítězstvím v závodě Severoamerického poháru. A to ještě měli vypůjčený čtyřbob. Podobně jako rychlobruslařka Martina Sáblíková spoléhají na vlastní píli a tréninky na trenažéru.

Soustředěný výraz pilot českých bobistů Dominika Dvořáka.

Viesturs Lacis/IBSF

Nejsilnější stránkou bobistů jsou starty, při nichž zúročí také vynikající atletickou průpravu. „Z toho hodně těžíme. Máme třetí nejlepší starty, a když nahoře získáme desetinu, už ten náskok jen tak nepustíme," culí se brzdař Jakub Nosek.

K tomu dopomáhá i nová technika. „Bob jsme nasadili poprvé. Je to nejlepší materiál, jaký se dá sehnat. Německá výroba. To čeští bobisté nikdy neměli," popisuje Dvořák, který ale druhým dechem dodává, že správně naladit nový čtyřbob, který stál tři miliony korun, zabere týdny. „Je to dost tréninků. A k tomu až tři závodní víkendy. Ale prostor ke zlepšení pořád máme."

Čeští bobisté zleva Dominik Dvořák, Jan Šindelář, Jakub Nosek a Dominik Suchý v cíli závodu.

Viesturs Lacis/IBSF

Češi, v porovnání s německými, ruskými nebo americkými týmy, objíždějí závody ve značně menším složení. „Je nás taky pět a půl, jich i deset nebo dvanáct. Ale neremcáme," říká Dvořák. I díky tomu si Češi na bobové scéně budují také slušnou fanouškovskou základnu.

Podpora přichází nejen z domácích kruhů, což je patrné hlavně při závodech SP v nedalekém Altenbergu, ale také od vždy dobře naladěných Lotyšů, Němců nebo Rakušanů. Ti všichni ocení kvalitní výkony. „Češi, Češi!" znělo o víkendu cílovým prostorem ve Winterbergu, kde bobisté předvedli, že své vysoké ambice mohou přetavit v realitu.