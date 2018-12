Zázračný manévr. Legenda zabojovala a vrátila se na prkno

Šestačtyřicetiletý Slater není žádným mladíkem, ale je nejúspěšnějším surfařem historie. Svůj poslední titul získal v roce 2011, ale stále patří ke špičce. Stal se také nejmladším (ve 20 letech) a zároveň nejstarším (v 39 letech) světovým šampionem.

„Mluví se o mém věku, ale já to beru jen jako nějaké číslo. Třeba mi to půjde i v padesáti," řekl před sedmi lety směle surfař, jehož první a poslední titul dělí devatenáct let. Zatím rodák z Floridy rozhodně nemá dost a do padesátky mu zbývají už jen necelé čtyři roky.

Ve svém volnu hraje na kytaru, s kapelou s příznačným názvem The Surfers vydal i album Songs From the Pipe. Zahrál si i se slavnou skupinou Pearl Jam.