Prvnímu vítězi vrazili sošku a dva chlebíčky, nová královna českého sportu dostane čtvrt milionu

Při pohledu na šestimístnou sumu se spoustě vítězů předchozích devětapadesáti ročníků tají dech. Aby ne, když v minulosti nebývalo zvykem, aby s prestižním oceněním byl spojen i finanční bonus.

K sošce ještě dva obložené chlebíčky

„Mně vrazili do rukou skleněnou vázu a k tomu sošku fotbalového brankáře na těžkém žulovém podstavci," vzpomínal dvojnásobný mistr světa ve vodním slalomu Vladimír Jirásek ještě pár dnů před tím, než letos na jaře navždy odplul do vodáckého nebe, jak to v prvních ročnících ankety chodívalo.

Věra Čáslavská během posledního rozloučení s legendárním fotbalistou Josefem Masopustem v Praze na Julisce. Vlastimil Vacek/Právo

„Všechna ta sláva se odehrála v malé zasedačce hned vedle tělocvičny v baráku tělovýchovy. Trochu jsem se podivoval, proč já, vodák, dostávám sošku fotbalového brankáře. Ale pak jsem pochopil - ten gólman se vrhal za balonem k tyči a já se přece mezi tyčemi také proplétal," smál se po dlouhých desetiletích, jakou podobnost tehdejší tělovýchovní funkcionáři v obou tak odlišných sportech zřejmě viděli.

„Ale abych nic nezatajil - nás deset vyhlášených sportovců a asi dvacet novinářů, kteří přišli o té slávě referovat, se dočkalo i pohoštění. Každý jsme dostali dva obložené chlebíčky na umaštěném papírovém tácku," vyprávěl Jirásek, jenž v roce 1959 vyhrál na světovém šampionátu ve Švýcarsku závod jednotlivců i hlídek a přivezl dvě zlaté medaile.

Šicí stroj, pneumatiky, ale i křeslo

„Já zase dostala poukaz na šicí stroj. Platil ovšem jen rok, a navíc pouze v pražské Bílé labuti. Šicí stroje ovšem byly v té době nedostatkovým zbožím, takže v Bílé labuti nedostali za celý rok ani jediný a mně poukaz propadl," přidávala svou vzpomínku na odměny pro nejlepší sportovce tehdejšího Československa gymnastka Věra Čáslavská.

Slavnostní galavečer, během něhož budou vyhlášeny výsledky jubilejního 60. ročníku tradiční ankety Sportovec roku České republiky, se uskuteční v pátek 21. prosince v pražském hotelu Hilton. Nová královna českého sportu bude korunována v přímém přenosu České televize, který začne na ČT 1 ve 21.45. V anketě, kterou Klub sportovních novinářů pořádá již od roku 1959, bude samozřejmě oceněno i devět dalších nejúspěšnějších sportovců pomalu končícího roku, stejně jako tři nejlepší kolektivy. Do Síně slávy pak bude uvedena další legenda českého sportu.

„To já se odměny dočkal," vypráví tenista Jan Kodeš, jenž byl nejlepším sportovcem roku vyhlášen po vítězství ve Wimbledonu v roce 1973. „Tehdy po osmašedesátém se v pořadatelství pravidelně střídala města v Čechách a na Slovensku, takže já na slavnostní večer putoval do Púchova. Byla to složitá cesta, protože panovala krutá zima Letěl jsem do Holešova, tam mě vyzvedla šestsettrojka, která mě vezla do Púchova. Tam jsem dostal plaketku, na které je napsáno Sportovec roku sedmdesát tři, k tomu obraz a vázu. Až později mi přišel do Prahy balík a v něm čtyři pneumatiky, které mně poslali z Gumáren Púchov."

V té době totiž bylo zvykem, že záštitu nad vyhlášením vždy přebíral průmyslový podnik ve městě, kde se sportovní sláva konala. A podle toho vypadaly i odměny pro vítěze.

Jan Kodeš (vlevo) přijímá gratulace od Věry Čáslavské při slavnostním vyhlašování ankety Sportovec roku. Někdejší wimbledonský vítěz byl zařazen mezi legendy českého sportu.

Milan Malíček/Právo

„Já měl alespoň to štěstí, že se vyhlášení konalo v Topolčanech a všechno zaštiťovaly Nábytkářské závody národní podnik Mier Topolčany. Za prvenství v anketě jsem tak dostal čalouněné křeslo," směje se kajakář Attila Szabó.

Hrníčky si musela dokoupit

Olympijská vítězka a mistryně Evropě ve skoku vysokém Miloslava Hübnerová-Rezková zase vzpomínala, že v devětašedesátém roce dostala k plaketě šest mělkých a šest hlubokých talířů. „Ale abych měla porcelánový servis kompletní, musela jsem si hrníčky a mělké talířky dokoupit," vyprávěla pobaveně.

Gabriela Koukalová s trofejí pro vítěze ankety Sportovec roku 2017.

Vlastimil Vacek/Právo

Časy se ovšem za šedesát let, neboť právě letos slaví populární anketa Sportovec roku šedesátileté výročí, změnily. Odměny pro deset nejlepších také.

V pátek večer si proto z pražského hotelu Hilton odnese nejlepší sportovkyně roku finanční bonus 250 000 korun, druhý či druhá v pořadí 200 000 Kč, a i na desátého je pamatováno částkou 50 000 korun.