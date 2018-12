Výjimečně načančaná si užila princeznovský den. Večírek však už Ledecká vynechala

„Kdybych měla podobné dny zažívat pravidelně, nebavily by mě. Ale naštěstí jde o výjimečný moment. Těšila jsem se a všechno si užila," vypravovala třiadvacetiletá česká reprezentantka, která v Pchjongčchangu získala zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu a také v superobřím slalomu v alpském lyžování.

Ještě ve středu absolvovala Ledecká v jihotyrolské Val Gardeně závod ve sjezdu. V noci dorazila domů, ve čtvrtek pak v doprovodu kamarádky vyrazila zkoušet šaty pro páteční slavností večer v hotelu Hilton. „Vybrala jsem rychle, strašně se mi líbily jedny v princeznovském duchu," popisovala rozhodování. První volný den po mnoha týdnech tréninků a závodění pak završila návštěvnou koncertu otce Janka v divadle Hybernia. „Bylo to super, protože jsme se vlastně skoro dva měsíce neviděli. Užila jsem si to."

Ester Ledecká vítězka ankety Sportovec roku

Páteční dopoledne vyplnila návštěvnou u kadeřníka. „Musela jsem se trochu přišmrncnout na vyhlášení ankety" usmála se. Krátce po poledni pak zvládla autogramiádu v knihkupectví Luxor, které prodává merchandisingovou kolekci dvojnásobné zlaté medailistky.

„Byla jsem paf z množství lidí, kteří dorazili a vystáli frontu na fotku nebo podpis. Nikde jsem akci moc nepropagovala, jen dvěma příspěvky na sociálních sítích. Bylo to úžasné. Setkání tváří v tvář je super, mnohem lepší než komunikace s fanoušky prostřednictvím sociálních sítí," pochvaloval si Ledecká autogramiádu, kde její příznivci čekali trpělivě desítky minut ve frontě dlouhé několik desítek metrů.

Ester Ledecká na trati super-G ve Val Gardeně.

Marco Trovati

Ledecká rozdávala podpisy, fotila se s fanoušky věku předškolního i důchodového, byla však i obdarována kupříkladu rudou růží či švýcarskou čokoládou. Večer pak absolvovala tiskovou konferenci a následně už vyhlášení jubilejního šedesátého ročníku ankety Sportovec roku, kde byla od začátku jasnou favoritkou. „Nebrala jsem jako automatické, že vyhraju. Máme spoustu úspěšných sportovců, kteří by si korunu rovněž zasloužili," říkala skromně Ledecká, když si odnášela zmenšenou repliku koruny.

„Byl to takový princeznovský den. Návštěva u kadeřnice, nechala jsem si udělat make-up, měla krásné šaty. Cítila jsem se vážně jako princezna. Jen s tou večerkou to bylo slabší," culila se Ledecká. Nijak netají, že nikdy neponocuje. „Krátce před desátou, kdy začínal přenos, jsem už většinou v posteli. Ale princeznovské dny prostě holt takové oběti vyžadují, to mají princezny těžké," smála se Ledecká a měla jasno, že večírek po vyhlášení vynechá: „Zapařit půjdou táta, který měl i v pátek koncert, a můj kamarád a trenér Sigi Grabner."