Domácími šachisty roku jsou Štoček a Sikorová

Českými šachisty roku byli v anketě domácího svazu vyhlášeni Jiří Štoček a Olga Sikorová. Do Síně slávy byl uveden Lubomír Kaválek, který v 70. a 80. letech patřil do užší světové špičky. Talentem roku se stal Jan Vykouk, stříbrný z mistrovství Evropy do 18 let.