Češi s lamborghini v ledovém korytě havarovali, ale už je zaregistrovala i elita z Německa

„Je to jako formule jedna," lebedí si Dominik Dvořák, pilot českého čtyřbobu. „Kluci mají k dispozici stroj patřící aktuálně mezi tři nejlepší na světě. Další je v Rusku, jeden má Němec Friedrich. Mezi bobisty je to něco jako lamborghini," podotýká Martin Bohman, předseda Českého svazu bobistů a skeletonistů.

Nový čtyřbob dostali Češi po třinácti letech. Stroj Wallner pořídilo za tři miliony korun Olymp-Centrum sportu ministerstva vnitra. „Patnáct let jsme skuhrali, teď mají kluci špičkový materiál," raduje se Bohman,. „Je to obrovský skok," přitakává Dvořák. „S novým strojem a našimi výsledky nás už dokonce i Němci u dráhy zaregistrovali a začali zdravit," vykládá s úsměvem člen posádky Jan Šindelář v narážce na elitní posádky západních sousedů, pro něž čeští bobisté v minulosti neexistovali.

Bobisté a jejich krkolomný pád

Při tréninkovém kempu v USA před startem sezóny měl Dvořákův tým k dispozici ještě starý čtyřbob, protože nový stroj dorazil až na poslední chvíli. „Potřebujeme určitý čas, abychom se s materiálem sžili. Jde o spoustu věcí. Jako když si člověk koupí nové auto. Zní to jednoduše, ale je třeba si uvědomit, že jízda ledovým korytem trvá přibližně minutu, tudíž není snadné vše vyladit. První dvě jízdy byly bojem o přežití," vysvětluje Dvořák. „Rám je z top slitin, nikoliv jako před deseti lety. Kastle je ze směsi karbonu a kevlaru, zatímco náš starý bob byl laminátový. Celkově je materiál více elastický," přibližuje zásadní přednosti nového stroje elitní český pilot.

Nový bob je jinak tvarovaný, posádka sedí trošku odlišněji, tudíž stále ladí i proces naskočení po startu. „Třeba nohy mám podél pilota, což ve starém bobu nešlo. Nový stroj se lépe tlačí, tudíž je možný dokonalejší přenos energie při startu," přibližuje člen posádky Dominik Suchý. K dokonalému sladění na startu však stále ještě něco málo chybí. A dokonce už se jednou české bobové „lamborghini" octlo kudlami, po nichž klouže korytem, k nebesům.

Čeští bobisté se připravují na start.

Jiří Štádler

„Nebyla to moje vina," culí se Dvořák. „Kluci naskakovali, nepodařilo se to však ideálně. V první šikaně neseděli, ale stáli. Těžiště bylo tudíž vysoko. V zatáčce jsme se obrátili, kluci vyskákali, já zůstal sám a jel po hlavě do deváté zatáčky, která mě otočila zpět na kudly, tudíž jsem si to odřídil sám až do cíle, kde jsem přelezl na pozici brzdaře, zastavil a sám bob odtlačil," směje se Dvořák při vzpomínce na ojedinělý karambol.

Zatím česká posádka absolvovala s novým čtyřbobem dvacet jízd. „Už po čtyřech jsem si korigoval způsob řízení a hned cítil v rukách, že mám větší cit. Časy se okamžitě zlepšily, jízdy byly čistší. Čím více času budeme trávit na dráze, tím bude ovládání snadnější, přiblížím se ideální stopě," popisuje Dvořák.

Doufá, že zlepšení potvrdí už první lednový víkend v Altenbergu, kde bude pokračovat Světový pohár. V sobotu závody dvojbobů, v neděli přijdou na řadu čtyřboby. „Absolvovali jsme tam pár tréninkových jízd s dvojkou i čtyřkou, cítil jsem se vážně dobře," láká fanoušky k dráze kousek za hranicemi Dvořák.