Mistrem světa v rapid šachu je Carlsenův sekundant Dubov

Carlsen po třech porážkách s podstatně slabšími soupeři obsadil s půlbodovou ztrátou páté místo. Soutěž žen vyhrála stejně jako před rokem mistryně světa v klasickém šachu Číňanka Ťü Wen-ťün. Češi v Petrohradě nehráli.

Fenomenální Nor je sice světovou jedničkou i v této zrychlené variantě královské hry, v níž mají hráči na tahy jen 15 minut, ale v Petrohradě se přesvědčil, že v časové tísni může prohrát i se soupeři, kteří by pro něj jinak byli snadným soustem. První protivníky evidentně podcenil a mimo jiné padl do léčky, kterou jeho královně nastražil teprve šestnáctiletý Uzbek Šamsidin Vochidov. Pro norský rozhlas prohlásil, že si nepamatuje, že by někdy hrál tak špatně.

Do posledního dne přesto vstupoval jen půl bodu za sedmičkou nejlepších, ale útok na čelo mu nevyšel. Hned v první dnešní partii ho remízou přibrzdil Dubov, jehož měl při triumfu nad Caruanou ve svém poradním týmu. Rus využil toho, že Carlsenovu hru dokonale zná, a nenechal se ničím překvapit. Smírně skončil i zápas s obhájcem titulu Indem Višvánáthánem Ánandem a byly to vůbec první remízy, které si Carlsen na turnaji připsal po sedmi výhrách a třech porážkách.

Pak sice zdolal ruské šachisty Grigorije Oparina a Dmitrije Andrejkina, ale v posledním kole potřeboval k dostižení Dubova porazit černými Američana Hikarua Nakamuru a to se mu nepovedlo. Druhý skončil Šachrjar Mamedjarov z Ázerbájdžánu, mistr světa z roku 2013, a před Carlsena se díky lepšímu pomocnému kritériu dostali i Nakamura a Rus Vladislav Artěmjev.

Dvaadvacetiletý Dubov má šanci i v bleskovém šachu, který se bude v Petrohradě hrát o víkendu. Před dvěma lety v Dauhá získal v této variantě, v níž mají hráči na tahy jen tři minuty, bronzovou medaili. Zlato z Rijádu bude obhajovat Carlsen.