Smutná zpráva pro český sport. Zemřel sedminásobný mistr republiky, který pomáhal i legendě

Český sport zasáhla krátce před koncem roku 2018 další smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel bývalý zápasnický reprezentant a účastník olympijských her v Mnichově 1972 Karel Engel. Dlouhá léta byl významnou osobností Českého klubu olympioniků.

Bývalý zápasník a olympionik Karel Engel doprovází atletickou legendu Danu Zátopkovou, která 15. září 2007 zavítala do Valašského skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm na Novojičínsku. Účastník olympijských her v Mnichově 1972 Engel zemřel ve věku 78 let.

Vladislav Galgonek, ČTK