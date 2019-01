Skeleton? Ještě ve čtrnácti jsem nevěděla, co to je, říká nová česká hvězdička

„Ani nevím, proč jsem to udělala," culí se 22letá žena, která v létě opustila německou reprezentaci. I díky českému původu matky teď juniorská mistryně světa jezdí za Česko. Když se ve čtrnácti do okolí Berchtesgadenu přestěhovala, o existenci skeletonu neměla ponětí. „Když mi tehdy nabídli, jestli nechci zkusit skeleton, ptala jsem se: Co to je? Ledovou dráhu jsem viděla poprvé v životě," směje se Fernstädtová.

Zprvu chtěla zkusit saně, ale vzhledem k pokročilému věku ji nebyly doporučeny. „Tak jsem si lehla na skeleton a svištěla dolů," říká. Když se prvně postavila na start, strach necítila. Po premiérových jízdách však byla samá modřina.

„Do cíle jsem sice dorazila, tělo ale bylo modré. Jednou jsem si poranila záda, protože jsem se ve vzduchu otočila a spadl na mě třicetikilový skeleton. Ale nic horšího se mi nestalo. Na lyžích a na snowboardu se stávají horší věci," ujišťuje 22letá rodačka z Prahy, která už první narozeniny slavila v Německu, kam rodina odešla.

S koordinací těla v korytě, kterým se prohání až 140kilometorvou rychlostí, ji pomáhá gymnastika. Provozovala ji odmala. „Vím, jak s tělem pracovat, díky tomu se na dráze dobře orientuji. V Königsee je ale technická, pomalejší dráha. Maximálně se dostanu na sto dvacítku, nic moc," říká sympatická žena, která to má z domu v Schönau am Königssee do bobového areálu pět minut autem.

Profily všech tratí, na kterých se jezdí šampionáty a různé poháry, zná nazpaměť. Musí. „Nemůžu přemýšlet, jaká zatáčka přijde, musím je mít v hlavě. Jedna ze zatáček v Königssee se jmenuje Orlí hnízdo, pohledem na to opravdové Orlí hnízdo se ale při jízdě nekochám," vtipkuje Fernstädtová.

Během vyprávění se co chvíli ozve: Servus, Anna! V Königssee ji zná každý. Dřív pomáhala dráhu před sezonou připravovat, podílela se na tvorbě ledu. „Dostala jsem hadici a stříkala zatáčky. Každou jsem přejela dvěstěkrát, teprve pak měl led správnou tloušťku," uvádí Fernstädtová.

Juniorská mistryně světa věří, že prorazí v dohledné době mezi dospělými. Dobrá možnost se jí nabízela v pátek, kdy se mělo na její domácí trati uskutečnit mistrovství Evropy. Kvůli přívalům sněhu organizátoři podnik kvůli bezpečnosti přesunuli na příští týden do Innsbrucku. V době konání akce ale Fernstädtová pojede ve Spojených státech Interkontinentální pohár, na který odlétá v neděli.

„V Americe dostanu body, abych mohla příští rok jezdit Světový pohár. Na mistrovství Evropy bych je nedostala. Navíc Innsbruck není moje oblíbená dráha," vysvětluje. Další šanci bude mít na březnového MS v kanadském Whistleru i na juniorském světovém šampionátu v Königssee. „Nedá se nic dělat, holt se o medaili poperu v březnu," uzavírá Fernstädtová, jejíž čas by mohl přijít na OH v roce 2022.