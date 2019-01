Vrazi krasobruslaře Tena půjdou na 18 let do vězení

Vrazi kazašského krasobruslaře Denise Tena půjdou na 18 let do vězení. Ve čtvrtek o tom rozhodl soud. Bronzového medailistu z olympijských her v roce 2014 pobodali loni v červenci v Almaty, když je přistihl při krádeži zrcátek ze svého auta. Pětadvacetiletý Ten o tři hodiny později svým zraněním v nemocnici v Almaty podlehl.