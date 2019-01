Amerikou hýbe rozhodcovský zářez. Uznali, že to podělali, běsnil kouč

Parádní bitvy, které rozhodla až prodloužení, přinesla konferenční finále ligy amerického fotbalu NFL. Do Superbowlu, jenž se hraje 4. února, prošly týmy Los Angeles Rams přes New Orleans Saints (26:23) a New England Patriots přes Kansas City Chiefs (37:31). Jenže krásné akce zastínil verdikt rozhodčích, který zřejmě sebral postup do finále Saints.