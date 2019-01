Bláznivé dostihy! Žokej téměř spadl z koně, přesto dokázal vyhrát

Šílený dostih, byť s dobrým koncem, má za sebou amatérský žokej Mikey Sweeney. Dvacetiletý Ir se během dostihu téměř ocitl na zemi poté, co jeho klisna škobrtla na jedné z překážek, přesto se dokázal vyškrábat zpátky do sedla a ještě to nandal konkurenci. Video se okamžitě hitem internetu.