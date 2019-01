Ze slunné Kalifornie do běloruských mrazů. Já mezi favority? Na to nemyslím, tvrdí Březina

V sezoně se prezentujete parádní formou, v Grand Prix jste byl čtvrtý jako nejlepší Evropan… Je těžké se ubránit myšlenkám na medaili?

Už jsem mezi elitou přece jen dlouho, i když tam byl nějaký propad. Neberu to, že bych byl pod tlakem. Snažím se nemyslet na to, že jsem jedním z favoritů po sezoně, jakou mám. Prostě se pokusím odjet to, na co mám natrénováno.

A natrénováno máte zjevně dobře.

Když všechno půjde, jak má, mohlo by to dopadnout dobře. Sice tu se mnou není trenér Rafael Arutjunjan, který bude na americkém šampionátu, ale je tu jeho manželka Vera, jsem na to zvyklý. Myslím, že to bude super závod. Všichni se chceme ukázat, jeden z nás se chce ukázat nejvíc, pro Javiho (šestinásobný mistr Evropy Španěl Fernández) to bude poslední závod amatérské kariéry. A on by sem určitě nepřipravený nejel.

V Minsku mají teploty atakovat až minus osmnáct stupňů. Jak jste zvládl přechod ze slunné Kalifornie, kde se připravujete?

Je to složitější. Už když jsem přiletěl do Chicaga, kde bylo minus jedenáct, docela mě to vzalo. Ale zvyknu si…

Je příjemné, že se na šampionátu potkáte i s rodinou? Vaše sestra Eliška skončila ve středečním krátkém programu dvanáctá, trénuje ji i váš otec Rudolf…

Je pravda, že se většinou v poslední době potkáváme jen na závodech, tak je fajn, když se vidíme. I proto, že se podívám, jak na tom Eliška je…