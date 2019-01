České bobisty ve Švýcarsku diskvalifikovali: Podali si nás se vším všudy

Počtvrté v sezoně na čtyřbobech vyhrál olympijský vítěz Němec Francesco Friedrich, který si připsal rekordní desátý triumf v sezoně. Dominanci Němců potvrdil druhým místem mistr Evropy Johannes Lochner, třetí skončil lotyšský bob Oskarse Kibermanise.

Češi, který se v této sezoně s novým čtyřbobem mimořádně daří, museli na technickou kontrolu. "Podali si nás se vším všudy," řekl ČTK pilot Dvořák. Nový čtyřbob měřením "prošel", ale nevyhovovaly nože. "Tak o setinu milimetru. Kudla vpředu je moc placatá, plochá. Měli jsme si to pohlídat," uvedl Dvořák.

Posádka čtyřbobu Dominik Dvořák, Jan Šindelář, Jakub Nosek a Dominik Suchý.

Český bobový a skeletonový tým

Bobisté mají čtrnáct dnů na to, aby materiál vyladili na pokračování Světového poháru v Lake Placid. "Musíme upravit šířku nože, aby to bylo, jak to má být," řekl Dvořák cestou do Berchtesgadenu, kde boby zabalí a pošlou do USA.

Před mistrovstvím světa se pojede ještě SP v kanadském Calgary. Šampionát, na kterém chtějí Češi mezi deset nejlepších, hostí Whistler v březnu.