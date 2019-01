Pozor, rozhodčí! Trenér z NFL má nečekaného ochránce

Do hry je tak zapálený, že by klidně srazil i rozhodčího. Dokonce kvůli svému impulsivnímu chování na čáře dostal k sobě asistenta. Ten Seana McVaye, třiatřicetiletého trenéra amerického fotbalu, hlídá. A občas ho ochrání před střetem s rozhodčím. V neděli večer bude mít asistent plno práce – jeho tým Los Angeles Rams vyzve v Super Bowlu New England Patriots. Jedná se o nejsledovanější americkou sportovní událost roku.

Co děláš za práci? Hlídám, aby náš trenér nenarazil do rozhodčího během zápasu... To o sobě může říct málokdo, ale Ted Rath ano. Během utkání americké NFL hopsá poslušně za koučem a dává pozor na případný střet. Takzvaný get-back trenéři jsou v americkém fotbale občas k vidění, jen se zaměřují na celý tým, aby na střídačce někdo výrazně nešlápl do hřiště. V Los Angeles Rams to mají jiné – pečlivě hlídaný je pouze trenér McVay.

„Vůbec se tomu nedivím. On dává emoce hodně najevo, asistent ho krotí, aby za své chování nedostal zbytečnou penalizaci. Je velmi humorné je pozorovat v akci," všiml si fotograf Kamil Herák, který tým z Los Angeles fotil během konferenčního finále.

The @RamsNFL have an assistant coach whose job is to make sure Head Coach, Sean McVay doesn't run into the officials.#NFL #SBLIII #LARams pic.twitter.com/otECMc9kNV — BeyondTheGameTV (@BeyondTheGameAU) 22. ledna 2019

Vedení klubu chování impulsivnímu trenérovi toleruje. Může si to dovolit. Sean McVay patří k největším hvězdám celé NFL. Je nejmladším trenérem amerického fotbalu, co dovedl tým do Super Bowlu. V Los Angeles je hrdinou. Jeho Rams o víkendu vyzvou v nejsledovanější sportovní události tým New England Patriots. V čem tkví genialita mladého kouče?

„McVay má něco jako fotografickou paměť - pamatuje si každou akci, kterou ve své kariéře, včetně působení v jiných týmech, zahlásil. Na zápas jich má kolem šedesáti," prozrazuje Filip Hobza z České asociace amerického fotbalu.

Svou výjimečnost může ukázat i na blížícím se Super Bowlu. Z něj je na nohou celá Amerika. Prestižní zápas sleduje více než sto milionů lidí, cena nejlevnější vstupenky se pohybuje kolem 65 tisíc korun. Pro srovnání, na zápasy Stanley Cupu mezi Capitals a Golden Knights se průměrně dívalo téměř 4,5 milionu Američanů...