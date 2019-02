Šampionka měla takový hlad, že zvládla dvě večeře! Oblíbenou kávu doručil svazový boss

Jak jste triumf ze závodu na tři kilometry vstřebala? Usínalo se vám jako čerstvé mistryni světa dobře?

Absolvovala jsem dopingovou kontrolu, pak jsem si sedla na kolo a vyháněla z nohou únavu. Došlo i na protahovací cvičení, teprve pak jsem se dostala na pokoj a dopřála si večeři. Dokonce dvě. Nechtěla jsem mezi lidi, ale holky mi dovezly nejprve jídlo z thajské restaurace, a pak jsem si dala ještě nášup v podobě číny. Trošku jsme dělali s ostatními z týmu kraviny s medailí, fotili se... Spát jsem šla kolem půlnoci.

Když jste v pátek před polednem znovu nazula brusle a vyrazila na led, cítila jste se hodně unavená?

Trochu jo, ale na ledě to ze mě spadlo. Nálada a psychická pohoda je nyní úplně jiná. Trénink člověku uteče jinak, než kdyby byl nešťastný. Užívám si triumf z trojky. Bruslilo se mi moc dobře. Doufám, že mi skvělá nálada vydrží i do soboty. V pátek ráno mi k snídani donesl oblíbenou kávu předseda rychlobruslařského svazu Josef Nechutný, což bylo krásné. Ale já nepotřebuji speciální zacházení. Stačí mi lidé, které mám kolem sebe, a to, co jsem měla ve čtvrtek večer na krku. V pátek navíc přijede i bratr, což je také skvělý impuls.

Dorazilo vám hodně gratulací? Byla mezi nimi některá výjimečná?

Přálo mi obrovské množství lidí. Ani jsem všechno nepročetla a nevstřebala. Kompletně zprávy projdu až příští týden, protože teď prostě není časově možné všem odpovědět. Každopádně ještě ve čtvrtek večer mi psala úžasnou zprávu Ester, čímž mě obrovsky potěšila. Nikdy nezapomene pogratulovat, fandí mi. Ve zkratce psala, že jsem fakt dobrá... Ester je prostě skvělá.

Máte v hlavě útok na desátý titul v řadě ze závodu na pět kilometrů?

Nemyslím na to. Půjde o velice těžký závod. Začnu to řešit až v okamžiku, kdy bude jasné rozlosování. Přímý souboj s Visserovou by asi byl drsný a do úplného vyčerpání. Beckertová se připravovala speciálně na pětku, silné jsou Kanaďanky, skvělý výkon v závodě na tři kilometry předvedla Voroninová. Prostě to nechám osudu.