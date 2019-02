Dechberoucí souboj a další zlato pro hrdinku Sáblíkovou!

Před závodem byla po velkolepém čtvrtečním výkonu pasována do role jednoznačné favoritky. Média však možná trochu zapomněla na olympijskou šampiónku Esmee Visserovou, která jela ve čtvrté rozjížďce a nasadila laťku až na čas, který se na nížinné dráze zdal prakticky nadpozemský. Mladá olympijská šampionka měla na dosah další obrovský úspěch.

V další rozjížďce zajela výborně také Ruska Voroninová, přesto na Nizozemku ztratila něco ke 4 sekundám. Znovu poslední rozjížďka, opět nejhorší led. Na druhou stranu ale přehled o časech soupeřek, to byl start Martiny Sáblíkové.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková na trati 5000 metrů na MS v německém Inzellu.

A od začátku to byl souboj, jak se patří. Česká žijící rychlobruslařská legenda se přetahovala s Visserovou o setiny. Chvíli vedla jedna, chvíli druhá. Ve dvou desetinách se obě závodnice střídaly prakticky až do samého závěru. Pak však přišel mohutný finiš Sáblíkové.

To, co celou kariéru dělalo rozdíl mezi českou reprezentantkou a zbytkem světa, se znovu ukázalo. Svěřenkyně trenéra Nováka udržela stejné tempo i do závěrečných dvou kol, zajela famózní čas 6:44,85, dosáhla traťového rekordu a zároveň dalšího, tentokráte neskutečně vybojovaného titulu.

Martino, děkujeme.

