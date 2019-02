První Čech mezi americkými profesionály? Splnění snu se přiblížilo

Když se Martin Červenka před 26 lety narodil, díky svému tatínkovi, který byl baseballovým trenérem, měl svoji sportovní cestu do značné míry nalajnovanou. A brzy si vysnil i nejvyšší metu: zahrát si v zámořské MLB. Byl to cíl troufalý, vždyť dosud se žádný hráč, který se narodil a vyrostl v Česku či Československu baseballové smetánce ani nepřiblížil.

Čeští hokejisté v NHL se počítají na desítky, v NBA si zahráli čtyři čeští basketbalisté, ale mezi americkými fotbalisty a baseballisty zatím v elitních profesionálních soutěžích v zámoří česká stopa chybí. Červenka to může změnit, letos poprvé dostal pozvánku na kemp Major League Spring Training, který může být vstupní branou do MLB.

„Zatím jsem dostával pozvánky na Minor League kempy, kam jezdilo z nižších lig 120 až 150 hráčů. Tady už je čtyřicítka kluků z MLB, k nimž jsou pak pozváni hráči, kteří by mohli do dvou let tým doplnit,“ vypráví Červenka, který patří do organizace Baltimore Orioles a zatím hrál v zámoří třetí nejvyšší soutěž.

První smlouva v šestnácti

Svému snu se přibližuje krůček po krůčku. Už v šestnácti letech si pro odchovance pražské Kotlářky přijel skaut týmu Cleveland Indians.

Český baseballista Martin Červenka.

Jan Beneš

„Absolvoval jsem pár tréninků, nabídli mi smlouvu. Musel jsem to projednat s rodiči, řešili jsme, že nejdřív si dodělám střední školu,“ vzpomíná. Po maturitě pak odjel do Ameriky a od té doby tam na sezonu od jara do září jezdí každý rok.

„První roky byly těžší, když jsem tam byl v osmnácti poprvé bez rodičů. Teď už beru Ameriku jako druhý domov, nemám problém si tam cokoliv zařídit,“ ujišťuje. Dokonce pochytil i dost ze španělštiny, která je díky množství hráčů z latinské Ameriky mezi baseballisty druhým jazykem.

Přetlak na dvě místa

Jak blízko je tedy splnění snu? „Klub má nové vedení a chtějí obměňovat kádr, tak je možné, že budou dávat víc šancí mladším hráčům,“ přemítá. „Nedávám si cíl, že to musí vyjít letos nebo příští rok. Ale snad se to jednou povede,“ vypráví Červenka působící na pozici catchera.

„Na kempu nás bude asi pět nebo šest, kteří zabojujeme o dvě místa na této pozici,“ líčí jediný český profesionální baseballista.

Kemp začíná ve středu a potrvá do 25. března. „Prvních deset dnů nás čekají tréninky, pak zápasy proti dalším týmům, které se budou připravovat na Floridě. K tomu pohovory, kdy trenér řekne každému z hráčů, jakou má vizi,“ přibližuje Červenka, jenž by na podzim mohl pomoct i české reprezentaci na mistrovství Evropy. Z něho může vést cesta na olympiádu v Tokiu, kde se baseball vrátí do programu her.