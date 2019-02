Muž, který psal historii krasobruslení, chystá rozlučku. V 55 letech!

Většina jeho parťáků z olympijské výpravy na své aktivní sportování už jen nostalgicky vzpomíná. Jozef Sabovčík však i pětatřicet let po zisku olympijského bronzu na hrách v Sarajevu dál utahuje brusle, vyráží na led a baví diváky. I on už ale chystá loučení, začátkem listopadu dá v Ostravě a Bratislavě při show Fire on Ice krasobruslení sbohem.

Je symbolem sportovní dlouhověkosti. I když amatérskou kariéru ukončil jako dvojnásobný mistr Evropy už ve 22 letech, publikum baví při show a exhibicích ještě v 55 letech.

„Ale tohle budou opravdu poslední vystoupení. Jsem rád, že přijede i Javier Férnandez, takže to nebude jen moje rozlučka, on teď po mistrovství Evropy také ukončil kariéru,“ připomíná bratislavský rodák, jenž žije v americkém Utahu.

Jozef Sabovčík chytá rozlučku s kariérou.

Jan Brychta, SPR media

Sabovčík byl vždy vyhlášeným skokanem, vždyť na pár týdnů byl oficiálně autorem prvního čtverného skoku historie. Jenže mezinárodní federace ISU jeho čtverák z mistrovství Evropy v roce 1986 nakonec jako čistý neuznala.

„Ale celý svět má za to, že první čtverný skok skočil Sabovčík. Chodí za mnou bývalí krasobruslaři a bavíme se v tom smyslu, že já jsem ten originální, ten první,“ namítá.

„Bylo by to pochopitelně krásné, kdyby člověk mohl mít své jméno v Guinnessově knize rekordů, ale co se dá dělat,“ pokrčí rameny. „Na druhé straně je moje situace příjemnější než situace mého kamaráda Kurta Browninga. On je sice v knize rekordů, ale stejně všichni mluví o tom, že to skočil někdo jiný,“ vypráví Sabovčík.

Kromě svých vystoupení dnes působí jako trenér v Utahu a podílí se na přípravě nejlepší Češky Elišky Březinové, která byla desátá na letošním mistrovství Evropy. „Ona je už vyspělá krasobruslařka. Snažím se jí pomáhat především psychicky, aby si věřila a věděla, že do elity patří. Dělám jí tréninkový rozvrh, aby se dokázala připravit na vrcholný podnik. Na mistrovství Evropy se to povedlo, tak myslím, že nám to funguje,“ pochvaluje si.