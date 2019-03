Anička jde do boje! Juniorkám na MS natrhla triko, teď se Fernstädtová pokusí uspět mezi elitou

Na světovém šampionátu v kanadském Whistleru (7. – 8. března) se pokusí prorazit mezi skeletonovou elitou. „Mistrovství světa je něco extra, samozřejmě chci skončit co nejvýš. Ale už jen to, že na něm jsem, je skvělé. Žádné konkrétní cíle si nedávám. Ráda bych předvedla čtyři dobré jízdy," přeje si Fernstädtová, která od triumfu na MS juniorek měsíc nezávodila. „O to víc se na šampionát v Kanadě těším, zase cítím závodní adrenalin," podotýká česká skeletonistka.

Dráha ve Whistleru platí za nejrychlejší na světě, jezdkyně se korytem prohánějí až 140kilometrovou rychlostí. Zároveň je i jednou z nejtěžších, co se týká techniky. Fernstädtové by měla sedět.

Skeletonistka Anna Fernstädtová

Jan Kasl/Sport Invest

„Dráha se mi hodně líbí. Je rychlá, musí se na ní hodně řídit, což mám ráda. Není to typ dráhy, kdy si lehnete na skeleton a bez většího úsilí sjedete dolů. Navíc je tady parádní led, závody budou pěkné," pochvaluje si česká skeletonistka.

Do Kanady dorazila před deseti dny, zpočátku se prala s časovým posunem, byla unavená. Teď už se cítí výborně. "Před startem jsem v klidu, necítím trému, protože sezona po přesunu z Německa zatím probíhá nad očekávání dobře," těší Fernstädtovou. Zároveň si pochvaluje, že na šampionátu bude i její lotyšský trenér, kterého na závodech během sezony po boku neměla.

Česká reprezentantka ve skeletonu Anna Fernstädtová.

Robert Neumann, Sport.cz

„Bylo to znát. O velkých chybách, které na dráze udělám, vím hned, protože bolí. Kvůli nim si ale nepamatuju, nebo si neuvědomím, menší zaváhání, při nichž ztrácím čas. Trenér mě upozorní na každou chybu. Věřím, že mi to pomůže," doufá Fernstädtová.

Úvodní dvě jízdy na MS jsou na programu ve čtvrtek (od 21:30 a od 23:00), zbylé dvě v pátek ve stejných časech. Přímý přenos z obou dnů vysílá ČT sport.