Fernstädtová je v polovině MS čtvrtá. Rozjeté to mám dobře, těší českou skeletonistku

Dvojnásobná juniorská mistryně světa sice měla v obou jízdách jeden z nejpomalejších startů, ale v korytu jela vždy čistě. V prvním kole měla čas 53,96 vteřiny a usadila se na pátém místě. Ve druhé jízdě zrychlila na 53,70 a odsunula za sebe Rusku Jelenu Nikitinovou, letošní vítězku Světového poháru.

"Nečekala jsem, že bych po prvním dnu mohla být čtvrtá. Spíš jsem doufala, že bych mohla být do šestého místa. Pokud bych to v pátek zvládla stejně, byla bych šťastná. První dvě holky už jsou daleko, na třetí místo sice neztrácím moc, ale zároveň nemám velký náskok na páté místo. Ještě není nic hotového, ale rozjeté to mám dobře," těší Fernstädtovou, který prý byla před startem lehce nervózní.

"Přeci jen, mistrovství světa je velký závod. Ve Whistleru je navíc opravdu těžká a hodně rychlá dráha. Druhá jízda se mi povedla lépe než ta první, možná to bylo způsobené právě tou nervozitou. S trenérem jsem se už bavila o mých chybách. Přesně vím, ve kterých zatáčkách se můžu zlepšit a na co se musím soustředit," dodala 22letá Fernstädtová.

Boj o stupně vítězů vyvrcholí třetí a čtvrtou jízdou v pátek (od 21.30 a 23.00, přímý přenos vysílá ČT sport).