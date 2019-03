Slavíme Mezinárodní den žen. Podívejte se na 7 Češek, které nyní hýbou světem sportu

Samostatnou kapitolu by mohly utvořit české tenistky, které jsou celosvětově úspěšné v singlu i deblu. Z těch, kterým se daří v posledních měsících, by se snad dal sestavit seznam úplně zvlášť, my jsme však do našeho výběru zahrnuli ty, které letos zatím září úplně nejvíce - Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou.

Petra Kvitová

Tenistka, kterou obdivuje celý svět. Petra Kvitová, která shodou okolností na MDŽ slaví i své narozeniny, je dvojnásobnou grandslamovou vítězkou (triumfovala v letech 2011 a 2014 ve Wimbledonu), šestkrát vyhrála Fed Cup, v roce 2012 i Hopmanův pohár po boku Tomáše Berdycha. Triumfovala i na Turnaji mistryň a na Olympijských hrách v Riu de Janeiro vybojovala bronzovou medaili. To je jen základní výčet úspěchů fotbalové fanynky.

Obdivně k ní fanoušci vzhlížejí i kvůli tomu, co musela překonat. Kvitová byla ve svém bytě v prosinci 2016 přepadena a utrpěla poranění levé ruky - té, ve které drží raketu. V té chvíli nebylo jasné, zda ještě někdy vůbec bude moci hrát. Ona ale opět všem dokázala, jaká je bojovnice. Nejen, že se vrátila, ale znovu vyhrává turnaje a bije se o triumfy na těch největších. Nyní zažívá absolutně fantastický start do sezony - výhra turnaje v Sydney, finále na Australian Open i v Dubaji.

Karolína Plíšková

Druhá z tenistek v našem výběru už ochutnala, jaké to je, když se hráčka stane světovou jedničkou. Byla jí sice jen krátce v roce 2017, ale v elitní desítce světového pořadí se drží a zkraje roku předvádí skvělé výkony.

Karolína Plíšková.

Rodačka z Loun a trojnásobná vítězka Fed Cupu, která v roce 2016 ochutnala finále US Open a byla blízko k zisku premiérové grandslamové trofeje, letošní rok začala výhrou turnaje v Brisbane, v Australian Open vypadla až na raketě pozdější vítězky Naomi Ósakaové. Do mysli fanoušků se letos v Melbourne zapsala zejména dechberoucím obratem čtvrtfinálového utkání se Serenou Williamsovou.

Martina Sáblíková

Rychlobruslařka Martina Sáblíková je už teď jednou z legend českého sportu. Jako sportovkyně reprezentující zemi, kde rychlobruslení nemá zdaleka takové podmínky jako třeba v Nizozemsku, dokázala neuvěřitelné věci. Je držitelkou několika světových rekordů a na začátku letošního března stanovila další nový světový rekord na tratích 3 000 a 5 000 metrů.

Martina Sáblíková.

Jeff McIntosh, ČTK/AP

Specialistka na dlouhé tratě má kompletní sbírku olympijských medailí - tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Neuvěřitelné je číslo udávající, kolikrát vyhrála mistrovství světa. Na tratích 3 000 metrů, 5 000 metrů a ve víceboji triumfovala dohromady dvacetkrát!

Eva Samková

Olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailistka z Pchjongčchangu, to je snowboardcrossařka Eva Samková. Rodačka z Vrchlabí je také držitelkou velkého glóbu Světového poháru ze sezóny 2016/2017 a trojnásobnou juniorskou mistryní světa.

Eva Samková.

Vlastimil Vacek, Právo

Na vítězství v seniorském mistrovství ale dlouho čekala - až do letoška. Svého prvního triumfu a zároveň první medaile z mistrovství světa se dočkala zkraje února.

Ester Ledecká

Ester Ledecká je ve světě sportu pořád tak trochu neskutečným úkazem. Svět udivuje tím, že zvládá na vrcholové úrovni kombinovat ne dvě různé disciplíny, ale dokonce dva různé sporty, a to alpské lyžování a snowboarding.

V obou sportech navíc loni dokázala získat zlatou olympijskou medaili, čímž šokovala celý svět. Co se týče snowboardu, tam se její triumf očekával, ale v alpském lyžování ziskem nejcennějšího kovu v Super-G překvapila všechny - včetně sebe sama, soudě dle jejího překvapeného výrazu z cílového prostoru hned po dojezdu. A napsala velký sportovní příběh.

Ester Ledecká.

Giovanni Auletta, ČTK/AP

V současné době Ledecká nejednou stojí před volbou mezi lyžemi a snowboardem, protože akce obou sportů se často kříží. Pro letošek dala přednost lyžařskému mistrovství světa před snowboardovým. Naopak se rozhodla vynechat Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně a místo toho jela do Švýcarska na "prkno" - i přes několik vynechaných závodů totiž stále může vyhrát velký křišťálový globus.

Markéta Davidová

Česká biatlonová kometa zažívá fantastickou sezonu, během které se pomalu dere mezi elitu. V prosinci dojela ve vytrvalostním závodě v Pokljuce na třetím místě, stejnou příčku získala s českou štafetou v Oberhofu.

Markéta Davidová.

Český biatlon/Petr Slavík

V italské Anterselvě pak šokovala celý biatlonový svět, když vyhrála sprint a následně fantastickou formu potvrdila i v závodě s hromadným startem, ve kterém skončila druhá. Další stříbrnou příčku přidala v zámořském Canmore, kde vylepšila své maximum z vytrvalostního závodu.

Takové výsledky od mladé biatlonistky asi málokdo před sezonou čekal. Davidová ale zatím předvádí vynikající výkony a fanoušci mohou být pouze zvědaví, jak bude příběh Češky dále pokračovat.

Gabriela Koukalová

Ač Gabriela Koukalová jako jediná z našeho výběru momentálně nezávodí, a tím pádem logicky ani nemohla v poslední době dosáhnout žádného sportovního úspěchu, mluví se o ní, a to hodně. Fanoušci jsou rozděleni na dva tábory, přičemž jedni tvrdí, že by bylo skvělé, kdyby se Koukalová do biatlonového kolotoče vrátila, druzí o to nestojí.

Už je to jisté! Gabriela Koukalová začátek olympijské sezóny kvůli výpadku v tréninku nestihne.

Vlastimil Vacek, Právo

Sama Koukalová naznačila, že by finální rozhodnutí týkající se jejího možného návratu ráda učinila do konce května. Kariéru má za sebou každopádně skvostnou. V sezoně 2015/2016 vyhrála Světový pohár, je dvojnásobnou mistryní světa a majitelkou dvou stříbrných olympijských medailí.

V roce 2017 ji však přibrzdily problémy s lýtky, kvůli kterým nejdřív vynechala olympiádu v Pchjongčchangu, následně i celou sezonu 2017/2018. K závodění se prozatím nevrátila. Loni vydala knihu, v níž popisuje mimo jiného i atmosféru v reprezentačním biatlonovém týmu, své vleklé problémy s poruchou příjmu potravy nebo mluví o vztahu s manželem Petrem Koukalem. Kniha mezi veřejností vyvolala velké vášně.