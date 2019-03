Dukurs je pošesté mistrem světa, Ferndstädtové se bronz vzdálil

Dvojnásobná juniorská mistryně světa Fernstädtová se ve třetí jízdě zlepšila na startu a odjela svou nejrychlejší jízdu na šampionátu. Aktuálně třetí Sophia Griebelová z Německa ale svištěla korytem ještě rychleji a ztráta Fernstädtové v boji o třetí místo narostla z 19 na 33 setin. Finálové kolo odstartuje ve 23:00 SEČ.

Letošní vítězka Interkontinentálního poháru Fernstädtová vstupovala do MS s myšlenkou na umístění do šesté příčky. Čtvrté místo v polovině závodu nečekala. "Pokud bych to udržela, byla bych šťastná. Ještě není nic hotového, ale rozjeté to mám dobře," řekla Fernstädtová po prvním dnu ve zprávě Sport Investu.

Anna Fernstädtová v akci

IBSF - Viesturs Lacis

Dosavadním nejlepším českým výsledkem na mistrovství světa na skeletonu bylo 11. místo Pavla Lubase v Calgary 1996. Mezi ženami startovala na MS pouze Michaela Glässerová, jejíž maximem z pěti účastí byla 21. příčka z roku 2011.

Závod ovládají bývalé kolegyně Fernstädtová, která do předešlé sezony reprezentovala Německo. Za Hermannovou je před finále s odstupem 39 setin druhá její krajanka a obhájkyně titulu Jacqueline Löllingová.

Lotyš Martins Dukurs na trati během světového šampionátu ve Whistleru.

DARRYL DYCK, ČTK/AP

Mezi muži rozšířil svou rekordní sbírku o šestý titul mistra světa Lotyš Martins Dukurs. Po čtyřech jízdách suverénně zvítězil s náskokem 51 setin sekundy před Rusem Nikitou Tregubovem. Třetí skončil olympijský vítěz z Pchjongčchangu Korejec Jun Song-pin.

Dukurs, který loni na olympijských hrách musel strávit hořkou pilulku v podobě čtvrtého místa, obhájil titul z předloňského šampionátu v Königssee. Předtím triumfoval na mistrovství světa v letech 2011, 2012, 2015 a 2016. K tomu má čtyřiatřicetiletý Lotyš dvě olympijská stříbra, deset titulů mistra Evropy a devět celkových triumfů ve Světovém poháru.