V Senátu bych měl pohodu, ale chci být u toho, až Martina vyhraje olympiádu v Pekingu, tvrdí kouč Sáblíkové Novák

Překvapilo vás, že sezona, na níž jste se vzhledem k zdravotním problémům Martiny Sáblíkové začali připravovat později a ani začátek nebyl ideální, dopadla třemi světovým zlaty, třemi světovým rekordy, evropským stříbrem a dvanáctým celkovým triumfem ve světovém poháru?

Nepřekvapilo. My jsme vše přizpůsobili tomu, aby se Martina připravila co nejlépe na světové šampionáty. Jakmile byla zdravá, dostala se do úžasné formy. Věděl jsem, že bude útočit na medaile i světové rekordy, i když jsem slyšel, jestli jsem se nebláznil. Někteří lidé nevěřili, že se takhle fantasticky dokáže vrátit. Já o tom nepochyboval.

Co se vám honilo hlavou, když Martina zajela v Calgary na světovém šampionátu dva světové rekordy a získala pak ve čtyřboji zlato?

V hlavě jsem měl po sobotním rekordu hlavně ta čísla, konkrétně těch dvou nedělních závodů, které měla před sebou, tedy patnáctistovky a pětky. Mohla reálně vyhrát čtyřboj celkově a získat dvacáté zlato z mistrovství světa. Situace nám docela nahrávala i k překonání druhého světového rekordu. Už dva dny před závodem jsem řekl, že jestliže bude Martina na pětikilometrové trati muset na De Jongovou najet čtrnáct sekund, tak je najede a jestli bude potřebovat na Takagiovou kolem dvaceti sekund, tak má na to, aby zvládla i takový čas. A ona to splnila do puntíku (úsměv). Takovou prognózu neřekne dopředu žádný trenér.

Martina Sáblíková má za sebou veleúspěšnou sezonu. Lepší byla jen ta v roce 2010

Sport.cz

Vám prognózy vycházejí už léta, nechcete se tím živit?

To je pravda, ale živit se tím nebudu (smích). Řekl jsem si, že s prognózami skončím. Ono to pak vypadá, že jsem namachrovaný, všechno vím. To nechci. Naštěstí se to, co jsem řekl, vyplnilo, ale dál to pokoušet nebudu. Řeknu jen tolik... Pokud bude Martina zdravá, bude dál bojovat o medaile. Těch jejích dvacet světových zlatých těžko někdo překoná, stejně jako dvanáct celkových vítězství ve Světovém poháru. Přicházejí stále nové a velmi kvalitní rychlobruslařky, laťka se zvedá, takže zlaté medaile budou asi překonávat jen ty závodnice, které zajedou světové rekordy.

Zkuste se naposledy zahledět do budoucnosti, konkrétně do zimní olympiády 2022 v Pekingu...

Těším se tam. Doufám, že budu zdravý a budu u toho. Tam může Martina útočit na víc medailí. Ale počet říkat nebudu, i když ho mám v hlavě. Věřím, že i Nikola Zdráhalová se po letošní sezoně dá do pořádku. V Calgary naznačila, že je zpátky, o medaile může bojovat i ona, a třeba za ty tři roky doroste někdo další z mladých talentů.

Takto mluvila v říjnu. Bude Martina Sáblíková v nové sezoně opět útočit na světové rekordy?

Sport.cz

Jako základ letošních úspěchů uvedla světová šampiónka doléčení všech bolístek a úžasnou zdravotní péči. Kolik lékařů se o ni stará?

Máme perfektní zdravotnický tým, včetně fyzioterapeutů, což je skutečně základ. Nechtěli jsme řešit problémy až přijdou, ale předcházet jim, což se daří. Tuhle péči koordinujeme i s tréninkovým zatížením. Velmi se o nás stará primář ortopedie z Nového Města na Moravě Jaroslav Pilný, osobním lékařem je Jaroslav Grodl. Vážím si toho, že se kdykoliv můžeme obrátit na profesora Pavla Koláře. Loni Martině hodně pomohl doktor Marcel Staša, který jí přiletěl do Stavangeru píchnout injekci do zad, aby vůbec mohla jet. Ti nás pak posílají podle potřeby k dalším odborníkům. Jsem moc rád, že kolem sebe máme široký špičkový tým, nejen lékařů, ale třeba i agenturu Sport Invest, naše sponzory a v realizačním týmu i další lidi, včetně závodníků, kteří mi hodně pomáhají, třeba i přesvědčit Martinu, že má na velký úspěch, když si zrovna v té chvíli myslí, že ne.

Upřímně, jdete někdy jak se říká přes závit?

Někdy ano, ale jen když jde o závody, jako je olympiáda. Musí to být ale s rozumem, abychom Martině nepoškodili tělo a zdraví. I díky lékařům víme, kam až můžeme jít a kam už ne. Tu hranici zodpovědně hlídáme.

Martina Sáblíková (uprostřed) na stupních vítězů po Světovém poháru na 3000 metrů v Salt Lake City. Nalevo druhá Nizozemka Visserová, napravo od Sáblíkové třetí Ruska Voroninová.

Rick Bowmer, ČTK/AP



Martina říkala, že jí letos pomohlo i to, že nejela tolik závodů, jako v minulých letech. Půjdete v nové sezóně stejnou cestou?

Jet méně závodů také nemusí být dobře. Musí si zvykat na rozběhy, ověřit si, co s ní bude tělo dělat. Pořád se bojí rozběhnout a někdy zbytečně ztrácí. Nebudu teď říkat, kolik pojede závodů, určitě by bylo hezké potřinácté celkově vyhrát světový pohár na dlouhých tratích. Světový šampionát na jednotlivých tratích se pojede v zámoří, což je další šance na překonání světových rekordů a překročení dvacítky zlatých medailí.

Nelitujete, že jste i po sedmdesátce trenér a ne senátor?

V Senátu bych si užíval, jezdil bych tam dvakrát do měsíce, měl pohodu. Takhle jsem pořád v jednom kole, létám po celé planetě, trénuju, připracuju plány, i když mám už pomocníky, je toho i tak hodně, ale mne to pořád baví. Ten okamžik, kdy hrají naši hymnu, se neomrzí a pokaždé, když stoupá naše vlajka na nejvyšší stožár, mám v očích slzy...