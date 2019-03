Nečekaný rozchod, složité hledání partnerky. Teď přišel malý happyend

Po dlouhém hledání partnerky a snaze o získání potřebných bodů si může odškrtnout první dílčí cíl. S Hannou Abrazevičovou startují na mistrovství světa v japonské Saitamě. „Byly to nervy se nominovat a jsem rád, že se nám to povedlo, protože v Japonsku je krasobruslení obrovsky populární,“ hlásí Bidař.

Na čtvrtý pokus

Zatímco Dušková se po rozpadu zlatého páru z juniorského mistrovství světa dala vcelku rychle dohromady s Radkem Jakubkou, ale zimní plány jim zhatila operace jejího kolene, Bidařovo hledání bylo složitější.

Sportovní dvojice Anna Dušková a Martin Bidař se v dubnu rozpadla

ČOV/Pavel Lebeda

Už proto, že v Česku žádná krasobruslařka odpovídající výkonnosti nebyla. „Zkusil jsem bruslit se třema holkama z Francie a Ruska, ale vždy to po dvou týdnech skončilo. Tak to občas v krasobruslení chodí,“ pokrčí rameny.

Zádrhel byl vesměs v tom, že mateřské federace potenciálních Bidařových partnerek nechtěly dát souhlas k „přestupu“ do českých barev. Uspěl až se šestnáctiletou Běloruskou Abrazevičovou, která žila v Rusku. „Předtím jsem ji vůbec neznal, ale napsala a poslala video na český svaz. A i z toho videa jsem měl pocit, že by nám to mohlo jít,“ říká Bidař.

Zranění zbrzdilo trénink

Dívka, jíž říká „Aňa“ a komunikuje s ní převážně anglicky, ale předtím dlouhých pět let nezávodila. „Jen trénovala v Rusku, také v poslední době na ledě střídala partnery. Musela se do toho postupně dostat,“ říká její nový parťák.

Navíc dva z pěti společných měsíců přípravy pod vedením Bidařova bratra Petra a ruského kouče Savina byla Abrazevičová zraněná. „Po šampionátu budeme řešit, co dál, ale myslím, že té naší spolupráci ještě nějaký čas dáme,“ plánuje Bidař.

Krátký program je čeká v noci na středu, ve dvacetičlenném startovním poli mají jistotu volných jízd. Spolu s nimi v Saitamě startují v sólových kategoriích i sourozenci Michal a Eliška Březinovi.