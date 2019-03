Baseballista Trout podepíše rekordní smlouvu na téměř 10 miliard

Americký baseballista Mike Trout má na dosah největší smlouvu v historii profesionálního sportu. Podle ESPN by měl s Los Angeles Angels uzavřít dvanáctiletý kontrakt na 430 milionů dolarů (9,7 miliardy korun). To by mělo hráče, považovaného za jednoho z nejlepších na světě, udržet v klubu po zbytek kariéry.