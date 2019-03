Březina: Tohle mistrovství mi zůstane v paměti hodně dlouho. Takové emoce jinde nezažijete

"To jsou emoce, které nikde jinde nezažijete. Když se člověk po té jízdě podívá na tribuny, lidi tam stojí a jsou nadšení z toho, co ten závodník předvedl, tak je to prostě úplně jak z jiného světa," řekl Březina v nahrávce pro média.

O volné jízdě, za kterou dostal přes 167 bodů a udržel díky tomu osmé místo z krátkého programu, hovořil v superlativech. "Byla tam jen škoda té jedné chybičky u flipa, ale jinak jsem fakt spokojený s tím, jak to nakonec dopadlo," prohlásil.

Michal Březina na MS v Japonsku.

Issei Kato, Reuters

Štěstím zářil také trenér Rafael Arutjunjan, do jehož kalifornské skupiny patří vedle českého krasobruslaře i staronový mistr světa Nathan Chen. "Rafael byl strašně šťastný. Ještě navíc, jak potom dojel Nathan, tak to bylo o to lepší," řekl Březina.

Březinovi fandila i manželka

Japonský šampionát mu zůstane v paměti ještě dlouho. "Jak ten závod, tak všechno okolo. I třeba ten konflikt mezi holkama, které trénují v naší skupině. To jsou zážitky, které si budu pamatovat hodně dlouho," připomněl krasobruslař moment ze středečního tréninku, kdy Američanka Mariah Bellová zranila bruslí korejskou soupeřku Lim Un-so.

Březina na MS navázal na vydařené výkony z první poloviny sezony, kdy byl dvakrát druhý v závodech Grand Prix a čtvrtý ve finále tohoto seriálu. V Saitamě mu fandila i manželka. "Teď se těší hlavně na to, že konečně uvidíme taky něco z Japonska," usmál se Březina.

I po šampionátu zopakoval, že ještě není rozhodnutý, zda bude jeho kariéra pokračovat. "Rafael každopádně chce, abych jezdil dál. Já na to potřebuji mít nastavené tělo i hlavu, bez jakýchkoli pochybností, jinak by to nemělo smysl. Ale asi každému by se líbilo skončit takovýmhle skvělým vystoupením," dodal.