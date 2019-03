Svatba, dítě, práce? Češi olympijskému snu obětují vše. Mají jedinečnou šanci

Naposledy se baseball objevil na olympiádě před jedenácti lety v Pekingu, za rok v Tokiu se do programu her vrátí, ale v Paříží v roce 2024 se s ním opět nepočítá. A tak čeští reprezentanti vědí, že mají jedinečnou šanci poprat se o účast na největším sportovním svátku.

Baseballová cesta do Tokia

„Na konci soustředění v Arizoně měl náš kapitán Kuba Malík proslov. Má malé děcko, čeká ho svatba a pracuje na plný úvazek a stejně chce dát do boje o olympiádu všechno. My ostatní se přidali, že to cítíme stejně. V týmovosti je naše síla,“ potvrzuje odhodlání českých hráčů se poprat o premiérovou účast na olympiádě Daniel Vavruša, jedna z reprezentačních opor.

Nebude to vůbec snadný úkol, pod pěti kruhy se vedle domácích Japonců přestaví jen pět týmů. Kudy vede Cesta do Tokia, jak Češi nazvali svoji misi?

Jen pět míst

V září se hraje v Německu mistrovství Evropy, pět nejlepších týmů postoupí do olympijské kvalifikace v Boloni spolu s africkým šampionem. Na olympiádu se probije vítěz, druhý celek ještě dostane šanci v dodatečné celosvětové kvalifikaci.

Není jasné, na kolik Češi budou moct využít svoji největší hvězdu Martina Červenku, jenž se zatím neprobil do kádru Baltimore Orioles v nejprestižnější zámořské lize MLB.

„Jsme v kontaktu, zatím nevíme, jestli dostane šanci v MLB nebo na některé farmě. Ale reprezentovat chce, když mu to klub umožní, bude velkou posilou,“ říká manažer reprezentace Petr Baroch.