Softbalistky začnou ME bitvou s Litvou. Trenér řeší, jak vyzrát na naturalizované nadhazovačky

V Ostravě se ukáže od 30. června třiadvacet týmů z celé Evropy. Mezi favority kromě českých hráček patří i Nizozemsko, Velká Británie a Itálie. „Černým koněm je podle mého názoru Řecko. Má totiž řadu hráček z univerzitních týmů americké Divize 1. Jsem rád, že na něj narazíme až v pozdějších fázi turnaje," neskrývá trenér Albrecht. Ze základní skupiny postupují dva nejlepší týmy, tahle pozice by jeho svěřenkyním neměla uniknout. Vždyť Češky v minulém roce ovládly turnaj Super 6 za účasti elitních evropských celků.

„Troufám si tvrdit, že by nemělo dojít k překvapení. Kromě nás favorizuji Švédsko a Slovensko. Překvapit může Francie, protože do Ostravy patrně přiveze softbalistky s dvojím občanstvím," počítá silné protivníky Albrecht.

Rozpis ME v softbalu žen v Ostravě, skupina A 30. června 11:15 Česká republika - Litva 30. června 21:00 Česká republika - Švédsko 1. července 14:00 Slovensko - Česká republika 1. července 20:45 Francie - Česká republika 2. července 11:45 Česká republika - Belgie

Jeho trenérský tým se chce právě na naturalizované hráčky z konkurenčních týmů zaměřit. Podobné posily má mít Velká Británie, Řecko a Irsko. „Víme, že jsou nebezpečné. Sbíráme o nich data a sledujeme jejich výkony přes oficiální zdroje a streamy z jednotlivých utkání. Také během evropského šampionátu budou pod dohledem našich skautů," neponechává kouč nic náhodě.

Po základních skupinách se utvoří dvě meziskupiny, ze které do finální části postoupí tři nejlepší týmy. Finální šestice si pak zahraje o evropský titul. „Čeká nás velká porce zápasů. Také proto jsme v únoru odcestovali na Floridu, kde jsme sehrály během čtrnácti dní přes dvacet utkání. Z této zkušenosti budeme čerpat," dodává Albrecht.

Pokud se povede postupový cíl na splnit, přijde ke slovu šestidenní kvalifikační turnaj v Nizozemsku, který je naplánován na 23. července. Hráčky před několika lety vyhlásily program Mise 2020, jehož cílem je dostat se na OH do Tokia 2020. „Reálné to určitě je. Věřím tomu, že se nám to povede a že se v příštím roce podíváme do Japonska," tvrdí nadhazovačka Veronika Pecková, jedna z hlavních hvězd českého týmu.