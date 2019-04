Baseballista Červenka začal zámořskou sezonu znovu v třetí lize

Šestadvacetiletý Červenka je v zámoří devátým rokem a letos se jako první Čech zúčastnil přípravného kempu celku slavné MLB. V jarní testovací Grapefruit League nastoupil v dresu Orioles v deseti zápasech a odpálil dva homeruny.

V utkání Baysox proti Senators zaznamenal odpal ve druhé směně, ale v dalších startech odešel z pálky dvakrát vyautován. Odchovanec pražské Kotlářky si může svými výkony v Baysox vysloužit během sezony pozvánku do Orioles. "Záleží na tom, jak budu hrát a jestli ve mně trenéři uvidí potenciál pomoci týmu vyhrávat. Šance dostat se do MLB během sezony se bude odvíjet od toho, jak se mi bude dařit. Zda se budu trenérům hodit do týmu," napsal ČTK Červenka v březnu z přípravy.

V loňské sezoně si za Baysox připsal patnáct homerunů a zařídil týmu 60 bodů. V červenci byl vyhlášen nejlepším hráčem července v Eastern League i farmářských celků Baltimore Orioles, s jehož organizací má smlouvu.