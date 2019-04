To se jen tak nevidí. Hokejista si sebevědomě vychutnal brankáře a vstřelil parádní gól

To byl, panečku, gól! Ve finálovém zápasu turnaje Azlan Shah Cup v pozemním hokeji mezi Korejskou republikou a Indií předvedl kapitán Korejců obrovskou porci sebevědomí a také pevné nervy. K vykonání závěrečného úderu v rámci penaltového rozstřelu šel s vědomím, že pokud promění, jeho tým turnaj vyhraje. Co si ale v takovou chvíli k brankáři soupeře dovolil, to zaslouží opravdu uznání.