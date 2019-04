Krpálek vybojoval na Grand Prix v Antalyi bronz

Krpálek, druhý muž světového žebříčku a nejvýše nasazený judista turnaje, ukončil své poslední vystoupení na tureckém tatami po necelých dvou minutách. Když už měl už dvě napomínání, byl aktivní a Kokauriho položil na lopatky v polovině souboje.

Předtím v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg porazil páčením první dva soupeře, Bulhara Ivajla Dimitrova před limitem a Bělorusa Vladislava Těrpického v prodloužení. Ve čtvrtfinále ale prohrál s rumunským obrem Vladutem Simionescem po třech napomenutích.

V opravách pak Krpálek vyřadil po maratonském zápasu ruského rivala Inala Tasojeva, kterého v prodloužení udržel na zádech a oplatil mu porážku z finále říjnového Grand Slamu v Abú Zabí, kde mu podlehl po pouhých pěti sekundách.

Na startu nakonec nebyl avizovaný Teddy Rinner z Francie. Vítězem nejtěžší váhy se stal Roy Meyer z Nizozemska.

Krpálek se pral o medaili jako jediný z osmi českých reprezentantů. David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg), Jaromír Musil (do 81 kg) a Eva Matějčková (do 78 kg) vyhráli jeden zápas, Ivan Petr (do 81 kg), Michal Horák (do 100 kg) a Věra Zemanová (do 57 kg) zůstali v Turecku bez vítězství.