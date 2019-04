Air Race míří do Česka! Šonka s Kopfsteinem se proletí mezi pylony v Pardubicích

Poprvé ještě exhibičně, příště už naostro? Oba čeští zástupci v Red Bull Air Race sní, že se ukáží na domácí půdě před neustále rostoucí fanouškovskou základnou. A nyní se jejich přání splní - 1. a 2. června budou prolétávat mezi pylony při Aviatické pouti v Pardubicích.

Poprvé v historii se českým fanouškům naskytne možnost vidět Martina Šonku a Petra Kopfsteina prolétávat mezi pětadvacetimetrovými pylony na našem území. A ačkoliv se nejedná přímo o závod, nebude akce ochuzena o vertikální pull-up manévry, boj s přetížením a také obrovskou rychlost.

„Naši příznivci si takovou akci rozhodně zaslouží, celý rok navštěvují závody po celém světě a hodně nám fandí. A i když se v Česku zatím doposud nekonala žádná zastávka série, jsme moc rádi, že můžeme uspořádat alespoň Demo. Chceme předvést náš sport v celé své kráse, včetně letů při vysokém přetížení nebo ukázat atraktivní pull-up manévry," těší se úřadující mistr světa Martin Šonka na nadcházející vzdušnou show.

Fanoušci se konečně dočkají

Oba zástupci v elitní sérii cítí, že jde o první malý krůček k uspořádání plnohodnotného podniku mistrovství světa na českém území. „Fanoušci se nás často ptají, jestli někdy budeme mezi pylony prolétávat také v České republice. A tak jsme rádi, že jim letos konečně můžeme dát kladnou odpověď. Budeme sice používat naše akrobatická letadla, která mají nižší výkon, ale i tak ze sebe vydáme maximum," slibuje Petr Kopfstein.

„Už dlouho jsme chtěli dostat závod Red Bull Air Race na naše území a jsme rádi, že spolu s organizátory této letecké série, jsme byli schopni přivést k nám nyní Demo. Letectví má u nás velkou tradici a čeští piloti jsou na špičkové úrovni. Jsme nadšeni, že dva z nich předvedou svůj um před domácími fanoušky," dodává Josef Piňos z organizačního týmu Aviatické pouti.

Návštěvníci tradiční pardubické akce se mohou těšit také na stroje z legendárního Hangáru 7, jako je vrtulník Red Bull Bo-105 nebo speciály české sestavy Flying Bulls Aerobatic Team. V neposlední řadě budou k vidění historická letadla z muzea v Mladé Boleslavi jako Bleriot Jana Kašpara, Spitfire, P-51 Mustang, F4U Corsair, T28 Trojan, B-25, Aplha Jet a mnohé další.